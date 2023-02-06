به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهادر اسماعیلی گفت: در راستای مبارزه بی امان با قاچاقچیان سوخت و باتوجه به پیامدهای مخرب و تأثیرگذار پدیده قاچاق بر اقتصاد کشور، برخورد قاطع با باندها و شبکه‌های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز به صورت ویژه در دستور کار مرزبانان پایگاه‌های دریابانی میناب و بندرعباس قرار گرفت.

وی در ادامه از کشف محموله سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس خبرداد و افزود: در این راستا با انجام اقدامات اطلاعاتی، مراقبت‌های ویژه و با تلاش‌های شبانه روزی و فعالیت بی وقفه مرزبانان هرمزگانی تعدادی از قاچاقچیان سوخت که اقدام به قاچاق می‌کردند را شناسایی و تحت‌نظر اطلاعاتی قرار دادند.

فرمانده مرزبانی هرمزگان بیان کرد: با اقدام به موقع مرزبانان و طی دو عملیات منسجم در میناب و بندرعباس، یک فروندشناور توقیف و ۳۵۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش ۸۵ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال از ۹ مشک ماری شکل به جا مانده از قاچاقچیان کشف شد.

سردار اسماعیلی خاطرنشان کرد: تلاش مرزبانان برای دستگیری متهمان متواری ادامه دارد.