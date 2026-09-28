کمیته ورزش کنگره شهدای بوشهر تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر٬ سردار عبدالرضا دشتی صبح دوشنبه در نشست کمیته ورزش کنگره سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر بیان کرد: این کمیته با مسئولیت مدیرکل ورزش و جوانان و دبیری رئیس بسیج ورزشکاران استان تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: کمیته ورزش یکی از ۲۲ کمیته اصلی کنگره شهدای استان است که با مسئولیت اداره کل ورزش و جوانان و دبیری بسیج ورزشکاران فعالیت خواهد کرد.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با تشریح برنامه‌های کنگره سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان اظهار کرد: برنامه‌ریزی و اجرای این کنگره در قالب ۲۲ کمیته اصلی در حال انجام است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۲۵۰ شهید ورزشکار استان بوشهر شناسایی شده‌اند و ضروری است پیش از برگزاری کنگره، اجلاسیه شهدای ورزشکار استان برگزار شود.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر بر استفاده از ظرفیت برنامه‌های ورزشی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: جشنواره‌ها، مسابقات و لیگ‌های کشوری باید به نام شهدا مزین شوند و تجلیل از خانواده معظم شهدا نیز در برنامه هیئت‌های ورزشی قرار گیرد.

در پایان این نشست، حکم ریاست و دبیری کمیته ورزش کنگره سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر به موسی کشتکار، مدیرکل ورزش و جوانان استان، و سرهنگ ملاکی، رئیس بسیج ورزشکاران استان، تفویض شد.