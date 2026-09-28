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۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۸

آغاز ثبت‌نام آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت در ۳۱ استان کشور

آغاز ثبت‌نام آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت در ۳۱ استان کشور

رئیس سازمان بهزیستی از آغاز ثبت‌نام آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت: در این آزمون بیش از ۳ هزار فرصت شغلی در ۳۲ دستگاه اجرایی برای افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سید جواد حسینی با اعلام این خبر اظهار کرد: سازمان بهزیستی کشور در راستای اجرای مفاد مواد قانون حمایت از حقوق معلولان و بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، با همکاری جهاد دانشگاهی (موسسه مجری) اقدام به برگزاری دومین آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت خواهد نمود.

وی افزود: ثبت‌نام این آزمون از روز شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز گردیده و تا پایان روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ادامه خواهد داشت. همچنین آزمون کتبی روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

حسینی ادامه داد: براساس درخواست و نیاز دستگاه اجرایی، توزیع مجوز در کلیه ۳۱ استان کشور صورت پذیرفته است. استان تهران با ۴۹۲ مجوز، استان خراسان رضوی با ۲۹۸ مجوز و استان فارس با ۱۸۳ مجوز، بیشترین تعداد مجوزهای استخدامی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی تصریح کرد: از نظر توزیع جنسیتی نیز، ۱۰۵۸ مجوز برای جنسیت زن، ۱۰۵۷ مجوز برای مردان و ۸۸۵ برای هر دو گروه تخصیص داده شده است.

وی از متقاضیان خواست برای ثبت‌نام در این آزمون از روز ۴ مهرماه به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir مراجعه و پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

حسینی در ادامه درباره مراحل جذب پذیرفته‌شدگان اظهار کرد: پس از برگزاری آزمون و اعلام نتایج مرحله اول (آزمون کتبی) از سوی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، مدارک افراد معرفی‌شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از آن، فرآیند ارزیابی تکمیلی و مصاحبه انجام خواهد شد.

منابع آزمون استخدامی معلولین به شرح زیر است:

معارف اسلامی

زبان و ادبیات فارسی

اطلاعات عمومی

قوانین و مقررات اداری

قانون اساسی

ریاضی و آمار مقدماتی

زبان خارجه

توانمندی های ذهنی و ویژگی‌های رفتاری

فناوری اطلاعات

کد مطلب 6960975
زهرا ناری

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