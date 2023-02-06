به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با سبد کاملی از پلتفرمهای محتوایی که برای مصرف محتوا در فضای مجازی توسعه داده، در نمایشگاه فناوریهای محتوای فضای مجازی ایران شرکت کرده است. این نمایشگاه که به صورت مشترک توسط مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و بنیاد ملی بازیهای رایانهای برگزار میشود، از ۱۶ تا ۱۹ بهمن ۱۴۰۱، در شبستان اصلی مصلی امام خمینی (ره)، از ساعت ۱۰ تا ۱۸، میزبان بازدیدکنندگان است.
ایرانسل با ارائه سرویس «تلویزیون اینترنتی لنز» به عنوان بستر پخش فیلم، سریال، پخش رویداد زنده و شبکههای تلویزیونی، سرویس «راویتو» به عنوان پلتفرم اشتراک ویدیو و پخش زنده با امکان کسب درآمد، سرویس «ریتم» به عنوان پلتفرم جامع انتشار موسیقی و موزیک استریم، خدمات آهنگ پیشواز و بستر کسب درآمد برای صاحبان اثر صوتی، سرویس «سیمبا» به عنوان سامانه امن دسترسی کودکان و نوجوانان به محتوی مناسب و «پلتفرم جامع آموزش آنلاین دانا» به عنوان شبکه آموزش مجازی برای تمام فعالان آموزشی، در نمایشگاه CTEX سال ۱۴۰۱ مشارکت کرده است.
نمایشگاه فناوریهای محتوای فضای مجازی با رویکرد فراهمسازی امکان حضور و تعامل بازیگران اصلی زیست بوم فرهنگ و هنر در فضای مجازی، با نگاه توسعه کسب و کارها و ایجاد پیمانهای مشارکتی و زمینه سازی آشنایی با آخرین فناوری های فرهنگی، با محوریت تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات در لایه محتوا و خدمات، برنامهریزی و اجرا شده و اهدافی از جمله حمایت از توسعه کسب و کارها، شناخت الگوهای موفق، معرفی آخرین دستاوردها، شناخت ظرفیتها و تعامل کسب و کارها با حاکمیت را دنبال میکند. همچنین شبکهسازی فعالان، همافزایی کسبوکارها، رشد همکاریهای ملی و بینالمللی، جذب سرمایه توسط کسبوکارها و معرفی آخرین فناوریهای نوظهور، از چشماندازهای این نمایشگاه است.
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