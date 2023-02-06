با یک میلیارد تومان در تهران خانه دار شوید+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر؛ نرخ آگهی‌های واحدهای آپارتمانی در جنوب تهران بین ۱ میلیارد و ۲۰۰ تومان است و البته در مرکز و شمال تهران قیمت‌ها بالاتر است.

در محله افسریه یک آپارتمان ۷۰ متری با سن بنای ۱۰ سال را می‌توان با مبلغ ۸۴۰ میلیون تومان خریداری کرد.

در محله کاروان یک واحد آپارتمان با سن بنای ۶ سال را می‌توان با مبلغ یک میلیارد تومان خریداری کرد

در بهارستان یک واحد آپارتمان با سن بنای ۷ سال با مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

قیمت برخی از واحدهای آپارتمانی در مناطق مختلف که با یک میلیارد تومان نقدینگی و وام می‌توان تهیه کرد را در ادامه مشاهده می‌کنیم.

محله سن بنا متراژ قیمت هر متر واحد (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) افسریه ۱۱ ۷۰ ۱۰ الی ۱۲ میلیون کاروان ۶ ۶۵ ۱۰ الی ۱۵ میلیون بهارستان ۷ ۸۳ ۱۰ الی ۱۳ میلیون نازی آباد ۶ ۷۶ ۱۰ الی ۱۲ میلیون علی آباد ۲۰ ۶۷ ۱۸ الی ۲۲ میلیون فلاح ۱۱ ۷۰ ۲۵ الی ۲۷ میلیون

اما اگر قصد خرید خانه در جنوب یا مرکز تهران را دارید می‌توانید از طریق وام اوراق تسهیلات مسکن ۴۸۰ میلیون تومان تسهیلات زوجین دریافت کنید. البته با نرخ باید حدود ۱۲۰ میلیون تومان برای خرید این اوراق هزینه کنید.

بنابراین با نقدینگی حدود یک میلیارد تومان به اضافه تسهیلات و رهن واحد می‌توانید آپارتمانی با قیمت تقریبی ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون خریداری کنید. نحوه پوشش‌دهی قیمت مسکن شامل یک میلیارد تومان نقدینگی، ۳۶۰ میلیون تومان وام اوراق و حدود ۳۰۰ میلیون تومان نرخ رهن است.