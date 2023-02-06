آیتول، امکان پرداخت خودکار خلافی خودرو را ایجاد کرد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سامانه جامع و یکپارچه خدمات خودرویی (آیتول)، در راستای تحقق وعده برند خود، مبنی بر پاسخ به تمام دغدغه‌های خودرویی کاربران، امکان پرداخت سریع خلافی خودرو را به همراه دریافت اشتراک اطلاع‌رسانی آیتول بر بستر اپلیکیشن و وبسایت خود ایجاد کرده است.

مزیت پرداخت خلافی خودرو در آیتول، استفاده از اشتراک اطلاع‌رسانی بوده و براین اساس، کاربر هرگز مشمول جریمه دیرکرد و توقیف خودرو نمی‌شود؛ در واقع با فعال شدن سرویس پرداخت مستقیم (direct debit) و شارژ کیف پول، تمام پرداختی‌های خودرو به صورت خودکار توسط سامانه هوشمند آیتول انجام می‌گیرد.

کاربران با فعالسازی اشتراک اطلاع‌رسانی آیتول، استعلام خلافی خودرو، عوارض آزادراهی، عوارض سالیانه، طرح ترافیک و موعد بیمه شخص ثالث خودرو را به صورت سالانه را از طریق وبسایت و اپلیکیشن آیتول دریافت می‌کنند.

پرداخت خلافی خودرو در آیتول از طریق استعلام از طریق کدملی و موبایل، استعلام از طریق شماره پلاک و یا استعلام با شناسه قبض کاربر صورت می‌گیرد و جزئیات کامل جرایم به همراه تک تک خلافی‌ها بعد از احرازهویت قابل مشاهده و پرداخت است.

استفاده از خدمت استعلام و پرداخت خلافی خودرو در آیتول، بدون احراز هویت در سامانه سخا امکان‌پذیر بوده و مالکان خودرو می‌توانند بدون مراجعه به مراکز پلیس +۱۰ و با هزینه‌ای کمتر (به مبلغ ۵,۲۰۰ تومان) نسبت به استعلام خلافی اقدام کنند. گفتنی است که آیتول دخل و تصرفی در تعیین این نرخ نداشته و در صورت پرداخت خلافی از طریق آیتول، تسویه خلافی به صورت آنی و لحظه‌ای انجام شده و جرایم خودرو از لیست خلافی سامانه راهور حذف می‌شود.

استعلام خلافی در آیتول با توجه به همکاری رسمی آیتول و پلیس راهور و همچنین اتصال سامانه آیتول به سامانه اجراییات پلیس راهور، کاملاً به‌روز بوده و مبلغ خلافی پرداخت شده، به صورت آنی از سامانه پلیس راهور حذف خواهد شد.

آیتول به عنوان پلتفرم یکپارچه خدمات خودرویی، خدمات متنوعی همچون تمدید و خرید بیمه بدنه، استعلام و پرداخت خلافی خودرو، عوارض سالیانه خودرو، پرداخت عوارض آزادراهی و … را در بستر وبسایت و اپلیکیشن خود ارائه کرده است که با فرآیندهای سریع و نوآورانه پاسخگوی نیاز کاربران است.