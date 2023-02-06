اعتکاف تمرین انقطاع از غیر و عیار معنوی انقلاب اسلامی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: معتکفین در این روزها با بیتوته در مسجد و روزه داری و خلوت با معبود، تمرین تقوا می‌کنند تا مسیر رستگاری را بشناسند و خود را در این دنیای وانفسا به حضرت معبود بسپارند و توشه بردارند برای روز موعود همان روزی که قرآن در وصفش می‌فرماید؛ «بترسید از روزی که نه هیچ پدری کیفر اعمال فرزندش را تحمل می‌کند و نه هیچ فرزندی چیزی از کیفر اعمال پدرش را. به یقین، وعده خدا حق است. پس مبادا زندگی دنیایی، شما را فریفته سازد و مبادا غرور و خودپسندی، شما را درباره خدای کریم بفریبد»

اعتکاف بر اساس آموزه‌های اسلامی یک عمل عبادی مستحب است که اهمیت آن در آیات و روایات به قدری فراوان است که خدای متعال به حضرت ابراهیم و اسماعیل (ع) فرمان داده که حریم کعبه را برای معتکفان آماده سازند.

خودسازی، محاسبه نفس، توبه و نیایش، نماز و تلاوت قرآن و استمداد از آستان قدس ربوبی از جمله فیوضات و برکات معنوی آئین اعتکاف است.

جایگاه اعتکاف در میان عبادات به اندازه‌ای ویژه است که این عبادت معیار سنجش بسیاری از ارزش‌های دینی لحاظ شده و در روایت آمده است که زیارت حضرت سید الشهدا (ع) از اعتکاف در کنار قبر پیامبر (ص) نیز برتری دارد، در روایت دیگر آمده، برآورده کردن نیاز مؤمنی از اعتکاف دو ماهه برتر است که این تعابیر نشان از جایگاه ویژه عبادت اعتکاف دارد.

پیامبر اسلام به اعتکاف اهمیت ویژه ای می‌دادند

پیامبر اسلام به اعتکاف اهمیت ویژه ای می‌دادند و در خصوص جایگاه این عبادت می‌فرمایند؛ «یک دهه اعتکاف در ماه رمضان همچون دو حج و دو عمره است» و روایتی از امام صادق (ع) نقل شده که فرمودند: «رسول خدا (ص) دهه آخر ماه مبارک رمضان را در مسجد معتکف می‌شد. برای آن حضرت خیمه‌ای از جنس مو بر پا می‌کردند. رسول خدا (ص) کمر همت به عبادت می‌بست و بستر خویش را در این ایام جمع می‌نمود».

اضطراب، نگرانی و دلواپسی لازمه زندگی دنیایی و یاد خدا بالاترین لذایذ برای مؤمنان است و وقتی انسان به عمق این لذت پی می‌برد، از اشتغال به لذایذ گذرای دنیایی به درگاه خدا دل به شکوه گشوده و استغفار می‌کند.

از سوی دیگر، یاد خدا دو طرفه است و این‌گونه نیست که فقط ما باید به یاد خدا باشیم؛ خدا نیز هرگز از ما و احوالمان غافل نیست. این یاد دوسویه، لذتی بی نهایت برای انسان دارد؛ اینکه ما بدانیم خالق و خدای مهربانمان نیز به یاد ماست و لحظه‌ای از رحمت و برکات خود نسبت به ما دریغ ندارد، لذتی مضاعف دارد.

روزمرگی‌های دنیا و گرفتاری‌های مختلف مادی و دنیوی؛ گاهی موجب می‌شود ارتباط انسان با خداوند کمرنگ شود که اعتکاف و گوشه نشینی در خانه خدا که از جمله سنت‌های رسول الله است، بهترین روش برای بازشناسی و توجه به ذات اقدس الهی است.

حجت الاسلام والمسلمین سید علیرضا تکیه‌ای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایام اعتکاف در ماه رجب مورد تاکید در روایات است اظهار داشت: انسان برای عبادت آفریده شده و کسانی که اهل نماز و عبودیت نیستند در ملکوت و آفرینش به رسمیت شناخته نمی‌شوند.

وی افزود: نمی‌شود که انسان بدون تکیه گاه زندگی کند و به فرموده قرآن انسان ضعیف است و لازمه برطرف کردن این ضعف، بندگی است که اگر انسان با خدا باشد و زندگی اش با توکل و توسل همراه باشد در این صورت مسیر زندگی انسان خدایی خواهد بود.

ماه‌های رجب، شعبان و رمضان فصل بندگی است

حجت الاسلام تکیه‌ای با بیان اینکه فصل بندگی آغاز شده که ماه‌های رجب، شعبان و رمضان است، افزود: هر چیزی برای خود اول سالی دارد و صاحبان علم و فضیلت اعمال سعادت بخش انسان را از ماه رجب برشمردند و در مفاتیح هم اعمالی برای این ماه‌ها وارد شده است.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف گفت: ماه رجب ماه تخلیه و خانه تکانی دل است که انسان می‌تواند بار گناهانش را در این ماه زمین بگذارد و این ماه، در حقیقت ماه استغفار و سبک سازی است که در این صورت ماه شعبان گام بعدی و ماه جلا بخشی دل است.

وی با بیان اینکه دل انسان در رجب بعد از اینکه آوار برداری شد در ماه شعبان صیقل پیدا می‌کند افزود: اگر دل آوار برداری کرد و صیقل یافت در این صورت انسان می‌تواند در ماه رمضان بندگی خدا را انجام دهد و لذت عبادت را بچشد و آیت الله جوادی آملی فرمود کسی که عبادات از ماه شعبان شروع نکند در ماه رمضان بی اشتها سر سفره مهمانی خداوند حاضر خواهد بود چرا که اشتهای لازم معنوی و عبادی را ندارد و نمی‌تواند لیالی قدر را درک کند.

حجت الاسلام تکیه‌ای با بیان اینکه اگر همه همت رجبیون به اعتکاف خلاصه شود می‌ارزد افزود: رهبر معظم انقلاب فرمود اعتکاف عبادت جامعی است و انسان در این عبادت نماز و روزه و بالاتر از آن تفکر و تأمل در ذات اقدس الهی را دنبال می‌کند.

اعتکاف تحول بخش و انقلاب آفرین و عیار معنوی انقلاب اسلامی است

وی با بیان اینکه اعتکاف تحول بخش و انقلاب آفرین است افزود: وقتی با ستاد مرکزی اعتکاف به محضر رهبر معظم انقلاب رسیدیم، ایشان فرمودند اعتکاف به برنامه ریزی هوشمندانه نیاز دارد و نباید معتکفین را رها کرد و باید به آنان انگیزه بخشید و دستش را گرفت.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف گفت: انسان در اعتکاف در دریای رحمت الهی قرار می‌گیرد و تا زمانی که آدمی در این فضا قرار نگیرد قدر این عبادت را نمی‌داند.

حجت الاسلام تکیه‌ای ادامه داد: در بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب، عیار معنوی انقلاب اسلامی را ترسیم کردند که جالب است اولین نمونه را صف‌های طولانی معتکفین نام بردند.

وی گفت: خادمان اعتکاف با شورای علمی در صدد برنامه ریزی برای اعتکاف هستند ضمن اینکه این برنامه‌ها خلوت معتکفین را به هم نزند.

تدوین سند راهبردی اعتکاف کشور

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف ابراز داشت: قبل از شیوع کرونا، ۸۰۰ هزار معتکف در ۶ هزار مسجد بیتوته کردند و از ۸۳ کشور دنیا در این مراسم شرکت داشتند.

وی با بیان اینکه بعد از کرونا مراسم معنوی همانند اربعین و زیارت امام رضا (ع) و اعتکاف رکورد زد افزود: ۵۰ درصد در سطح کشور به شمار معتکفین اضافه شده است.

حجت الاسلام تکیه‌ای عنوان داشت: سند راهبردی اعتکاف کشور با سه هزار و ۷۰۰ ساعت کار کارشناسی تدوین و به محضر رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید تقدیم شد و امروز شورای اعتکاف در استان‌ها نهادینه و به ریاست نمایندگان مقام معظم رهبری در استان‌ها هدایت و اداره می‌شود.