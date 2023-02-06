به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و رئیس سازمان دانش آموزی با اصحاب رسانه با موضوع اعزام زیارت اولیها به مشهد مقدس صبح امروز در سازمان دانش آموزی برگزار شد.
باقرزاده در این نشست خبری گفت: سفرهای تربیتی یا همان اردوها فرصتی جذاب برای تربیت دانش آموزان است. اوقات غیررسمی تربیتی اوقات جذابتر و تاثیرگذارتر به لحاظ فرهنگی و تربیتی است زیرا از تکلیف و اجبار خبری نیست بلکه با گروه همسالان خود به صورت معمولی زندگی و تربیت میپذیرد. این عوامل شرایطی را ایجاد میکند که تربیت دو چندان شود. همه مراکز آموزشی و تربیتی برای اوقات فراغت امتیاز ویژه ای قائل هستند.
وی با بیان اینکه از روزهای ابتدای انقلاب سفرهای تربیتی فرصت ویژه ای شناخته شده است؛ گفت: اگر این فرصت با آموزههای مذهبی و دینی هم آمیخته شود تربیت را زیباتر و هدفمند تر میکند. همکاران ما در سازمان دانش آموزی با راه اندازی سفر زیارت اولیها به مشهد مقدس، تلفیق موقعیت اردویی و زیارتی را دنبال خواهند کرد.
باقرزاده افزود: دانش آموزان هفتم، هشتم و نهم دختر و پسر در سراسر کشور عازم این زیارت هستند؛ دانش آموزانی که تاکنون توفیق زیارت امام رضا (ع) را به دلایلی همچون مسائل اقتصادی پیدا نکرده بودند.
وی شهرداری تهران، استانداری خراسان رضوی، معاونت پرورشی و متوسطه وزارت آموزش و پرورش را از جمله دستگاههای دخیل در این طرح دانست و گفت: از جمله اهداف این اردوی زیارت اولیها مهارت آموزی رشد اجتماعی کشف استعدادهای خود، رشد شخصیتی و شناختن گروه همسالان، انس و الفت با اهل بیت، ارزش گذاری مکان و زمان و شبکه سازی مربیان است.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: تا پایان سال ۴۵۰۰ دانش آموز زیارت اولی به مشهد مقدس عازم میشوند. نه گروه ۵۰۰ نفره اعزام خواهند شد و اولین گروه امروز طی یک مراسم بدرقه از حرم شاه عبدالعظیم حسنی عازم میشوند. دو شب و سه روز مدت این سفر زیارتی است.
وی با بیان اینکه آغاز این سفر زیارتی در ماه رجب را به فال نیک میگیریم. گفت: در طرحهای قبلی فرهنگی هم همه دستگاهها و مردم پای کار آمدند که نظیر آن را جشن فرشتهها داشتیم که هفتصد هزار نفر در آن جشن شرکت کردند که در مرحله آخر تعدادی از آنان در حضور مقام معظم رهبری نماز جماعت خواندند.
معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: برنامههای فرهنگی برای دختران دانش آموز به نسبت پسران کمرنگ بوده است و ما باید این عقب ماندگی را جبران کنیم.
باقرزاده در خصوص برخی دانش آموزان گرفتار شده در کانونهای اصلاح و تربیت گفت: در روزهای اول اعتراضات جریاناتی در مدارس را داشتیم اما از ماه دوم دیگر جریان اعتراضی را در مدارس ندیدیم؛ دانش آموزانی که به کانونهای اصلاح و تربیت رفتند تعداد زیادی نبودند اما چه این افراد و چه دیگر دانش آموزان به برنامههایی یک روزه دعوت شدند؛ در این روز فضای گفت وگو برای آنان فراهم شد؛ حتی شاید از جوابها قانع هم نشده باشند اما توانستند سوال خود را به گوش وزیر آموزش و پرورش، فرمانداران و استانداران برسانند.
وی بیان داشت: در مدارس سمپاد آقای نوری شخصاً شرکت کردند. برای دانش آموزان گرفتار در کانونهای اصلاح و تربیت تیم فوریت تشکیل شد که به سرعت با دانش آموزان خاص و خانوادههای آنان گفت و گو کردیم حتی اگر لازم بود کلاسهای آنان جابهجا کردیم.
باقرزاده به موضوع مشاوره در مدارس اشاره کرد و افزود: مشاوران در مدارس علیرغم کمبود مشاور در آموزش و پرورش به شدت فعال هستند و ما حتی مشاوره تلفنی ۱۵۷۰ را داریم حتی ممکن است دانش آموز دختری از اینکه دختر است؛ ناراحت باشد و ما تمامی مشاورههای لازم را به وی خواهیم داشت.
وی به ایام اعتکاف در مساجد اشاره کرد و افزود: ۱۹۶۰ مسجد در سراسر کشور به اعتکاف دانش آموزان اختصاص پیدا کرد و ۲۹۶ هزار دانش آموز در آن شرکت کردند. سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج دانش آموزی، معاونت پرورشی و کانون مساجد در این طرح شرکت و معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش را یاری کردند. تاکید کردیم که اعتکاف دانش آموزان نباید مشابه اعتکاف دانشجویی باشد و در این اعتکاف ضمن حفظ حرمت مساجد، شادابی و نشاط دانش آموزی هم حفظ میشود و برنامههای ویژه ای برای معتکفین دانش آموز خواهیم داشت.
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