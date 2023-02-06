به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیوید آراخامیا، رهبر حزب پیشکار اوکراین گفته است که آلکسی رزنیکوف، وزیر دفاع این کشور جای خود را به کایریل بودانوف، رئیس اطلاعات ارتش اوکراین خواهد داد.

به گفته آراخامیا، رزنیکوف پس از ترک این پست، به عنوان وزیر صنایع راهبردی اوکراین منصوب و جایگزین پاول ریابیکین خواهد شد.

وی در کانال تلگرامی خود نوشت: آلکسی رزنیکوف به پست وزارت صنایع راهبردی منتقل خواهد شد تا همکاری نظامی-صنعتی را تقویت کند. کایریل بودانوف نیز به سمت وزیر دفاع منصوب می‌شود که در زمان جنگ اقدامی کاملاً منطقی است.

به‌دنبال انتشار شایعات درباره رسوایی مالی در وزارت دفاع اوکراین، گمانه‌زنی‌هایی درباره استعفای احتمالی رزنیکوف به گوش می‌رسید. این شایعات پس از انتشار تحقیقات یک خبرنگار درباره تهیه و تامین مواد غذایی برای ارتش اوکراین با قیمت‌هایی کاذب و بالاتر از قیمت عرف منتشر شد. این رسوایی مالی، ویاچسلاو شاپووالوف، معاون وزیر دفاع و بوگدان خملنیتسکی، نایب رئیس وزیر کشور اوکراین را مجبور به استعفا کرد. آنها به فساد مالی و مانع‌تراشی در مسیر فعالیت‌های ارتش متهم شدند.