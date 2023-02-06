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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۱۲

با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال؛

باغ کتاب شهرستان اسفراین به بهره‌برداری رسید

باغ کتاب شهرستان اسفراین به بهره‌برداری رسید

بجنورد- استاندار خراسان شمالی از بهره برداری باغ کتاب اسفراین با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال خبر داد و گفت: در این پروژه ۳ هزار متر مربع فضا افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد صبح دو شنبه در آئین افتتاح باغ کتاب در شهرستان اسفراین اظهار کرد: ایران قدرت خود را در راه عدالت و کمک به محرومان قرار داده است اما قدرت‌های سلطه جو درصدد تضعیف کشورهای ضعیف هستند.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: امروز که چهل و چهارمین ایران استوار را جشن می‌گیریم تاوان زیادی داده ایم اما به یاد داشته باشیم مردم برای حفظ ارزش‌های اسلامی امام راحل را به عنوان رهبر خود انتخاب کردند.

وی تصریح کرد: دشمن زخم خورده به صورت ریشه‌ای نقاط قوت ما را هدف قرار داده اما تا زمانی که انسجام خود را حفظ کنیم ایران استوارتر باقی می‌ماند.

حسین نزاد گفت: اعتبار هزینه شده برای این مجموعه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است که با اجرای محوطه سازی به مساحت ۳ هزار متر مربع بهره برداری می‌شود.

کد مطلب 5701726

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