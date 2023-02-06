به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، تیم کوک مدیر ارشد اجرایی اپل به سرمایه گذاران این شرکت اعلام کرد مشتریان تمایل دارند برای بهترین آیفونی که می توانند بخرند، هزینه بیشتری پرداخت کنند. این امر نشان می دهد مدل های گرانقیمت تری از آیفون در راه است.

کوک که در جلسه ای با سهامداران شرکت سخنرانی می کرد، بیشتر روی نتایج فروش محصولات در تعطیلات صحبت کرد و یکی از اظهار نظرهای او نشانه هایی از مسیر حرکت شرکت در آینده را در خود داشت.

او به سوالی درباره آنکه آیا افزایش متوسط قیمت آیفون ماندگار است یا خیر، پاسخ داد. به هرحال مدل رده بالای این موبایل در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۱۵۰ دلار بود. اکنون قیمت گرانبها ترین آیفون حدود ۱۶۰۰ دلار( آیفون ۱۴ پرومکس با یک ترابایت حافظه) است. کوک در پاسخ به این سوال گفت: افزایش قیمت چالش برانگیز نیست. در حقیقت مصرف کنندگان احتمالا تمایل دارند هزینه بیشتری برای دستگاه بپردازند. تصور می کنم مردم واقعا راغب هستند بهترین دستگاهی که در این دسته بندی وجود دارد را بخرند.

او با اشاره به اینکه آیفون به یک بخش جدایی ناپذیر از زندگی مصرف کنندگانش تبدیل شده، اکنون مشتریان از دستگاه برای پرداخت الکترونیک ، کنترل دستگاه های هوشمند خانگی، مدیریت سلامت شان و همچنین ذخیره اطلاعات بانکی استفاده می کنند.

هرچند کوک درباره پیش بینی خودش از افزایش قیمت ها چیزی نگفت اما استدلال او برای ساخت آیفون های پر زرق و برق تر معقولانه است، به خصوص اگر در دستگاه ویژگی های جدیدی نیز ارائه شود.

همچنین این شرکت هم اکنون فعالیت های بیشتری انجام می دهد تا مدل های پرو آن نسبت به آیفون های استاندارد متمایزتر شود تا مشتریان تمایل به پرداخت هزینه بیشتر داشته باشند.

اپل قصد دارد با عرضه آیفون ۱۵ در سال جاری میلادی، تمایز بیشتری میان رده های دستگاه از لحاظ مواد ساخت، پردازشگرها و دوربین ها ایجاد کند. یکی از این موارد افزودن لنز پریسکوپ به مدل آیفون پرومکس است که قابلیت زوم بهتر ارائه می کند.

علاوه برآن این شرکت تمایل دارد تمایز بیشتری میان مدل های پرو و پرومکس ایجاد کند و همین امر گمانه زنی هایی درباره اینکه شرکت یک دستگاه رده بالاتر یعنی «اولترا» را ارایه می کند، افزایش داده است. اپل هم اکنون از این نام برای ساعت های هوشمند با پردازشگر M1 استفاده می کند.

اما ممکن است این شرکت آمریکایی به جای آنکه آیفون پرومکس را اولترا نامگذاری کند، یک آیفون رده بالاتر از مدل های پرو نیز عرضه کند. طبق مذاکرات صورت گرفته در شرکت احتمالا این اقدام در زمان عرضه آیفون های ۲۰۲۴ انجام خواهد شد.