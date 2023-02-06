برقراری تجارت آزاد با اوراسیا در تابستان ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پیمان پاک امروز در نشست خبری اظهار کرد: طی یک سال گذشته چند مورد را در خصوص تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی اولویت گذاری کردیم که یکی از مهم‌ترین آنها فعال سازی تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود که تعرفه بالغ بر ۹۰ درصد کالاهای صادراتی ایران صفر خواهد شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: این توافقنامه از نظر فنی نهایی شد و از اواخر تابستان سال آینده اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: حجم تجارت بازار اوراسیا ۷۰۰ میلیارد دلار است و با توجه به اینکه چین و ترکیه به عنوان رقبای ایران تجارت ازاد با اوراسیا ندارند، فرصت بسیار مناسبی برای حوزه تجارت ایران خواهد بود.

پیمان پاک گفت: همچنین تعرفه ترجیحی با اندونزی نهایی شد و طی سفر وزیر صمت به این کشور امضا خواهد شد.

وی افزود: بخشی از محدودیت‌های تجارت ترجیحی با پاکستان که از قبل داشتیم اما متوقف شده بود را بررسی کردیم و در حال رفع هستیم.

معاون وزیر صمت اضافه کرد: همچنین تجارت آزاد با ونزوئلا و غرب آفریقا از دیگر فعالیت‌های ما در حوزه کاهش نرخ عوارض کالاهای ایرانی است.

وی گفت: مهم‌ترین نکته در برقراری تجارت آزاد یا تعرفه ترجیحی مکمل بودن اقتصاد ما با آن کشورهاست. بر همین اساس با برخی از کشوها که از قبل این موافقتنامه ها را با آنها داشتیم یا لغو کردیم یا موافقتنامه را در دست اصلاح قرار دادیم.

پیمان پاک به توافقنامه‌های صادرات کالای ایرانی نیز اشاره کرد و افزود: به عنوان نمونه در حوزه آبزیان توافقنامه‌های خوبی داشتیم که رشد ۳۰۰ درصدی صادرات به روسیه داشته‌ایم.

وی گفت: حوزه برند یک حوزه بزرگ است که یک مقدار مورد غفلت واقع شده بود بنابراین با تشکیل یک کمیته‌ای در حوزه برند حلال نیز کارهای اولیه را انجام داده‌ایم. باید توجه شود که بالا هزار میلیارد دلار گردش مالی صنعت حلال است.

پیمان پاک همچنین اظهار کرد: ما در این دولت ممنوعیت صادراتی البته به جز در حوزه دام نداشتیم. ما از عوارض صادراتی برای تنظیم بازار استفاده می‌کنیم و به دنبال ممنوعیت صادرات نیستیم. البته تا زمانی که تفکر این باشد که مازاد تولید باید صادر شود همچنان مشکل در تنظیم بازار داخل و خارج خواهیم داشت و باید این تفکر را عوض کنیم.

معاون وزیر صمت به حوزه لجستیک اشاره کرد و گفت: در بخش حمل و نقل دریایی مشکل جدی داریم و در دریای خزر با کمبود ناوگان حمل و نقل مواجه هستیم. باید خطوط منظم را فعال کنیم.

وی افزود: البته ما فعالیت‌هایمان را منوط به همکاری با بنگاه‌های دولتی نکرده‌ایم بلکه با استفاده از تسهیلات بخش خصوصی را درگیر کرده و در دریای خزر با همکاری بانک‌ها و سازمان بنادر کشی اضافه کردیم.

وی اضافه کرد: همچنین صندوق ضمانت صادرات با بیش از ۱۰ کشور مقصد قرارداد تعهدآور امضا کرده و بر آن اساس با تاییدیه صندوق کشور مقصد از تاجر خارجی می‌گیرد بیمه نامه و ضمانت نامه برای کالای ایرانی و بالعکس صادر می‌کند. بنابراین ریسک صندوق کاهش و گستره فعالیت‌های صندوق افزایش یافته است.

پیمان پاک در مورد میزان صادرات غیرنفتی گفت: ۴۵.۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماه اول سال داشتیم که رشد ۱۸ درصدی ارزش و ۳ درصدی در وزن داشته است.

وی افزود: در حوزه پتروشیمی و محصولات مشتقات نفتی ۳۶ درصد رشد داشتیم. همچنین در حوزه معدن و صنایع معدنی ۵ درصد کاهش ارزش اما ۵ درصد افزایش وزن داشتیم که ناشی از کاهش قیمتها در حوزه

بین الملل بوده است.

معاون وزیر صمت ادامه داد: ۱۵ درصد رشد ارزش و ۳ درصد کاهش وزن در بخش صنعت داشتیم. همچنین در حوزه صادرات محصولات کشاورزی نیز ۱۴ درصد کاهش ارزش و وزن داشتیم.

وی با تاکید بر اینکه این آمار بالاترین رکورد تجاری کشور بوده است، بیان کرد: تا پایان امسال به ۵۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دست خواهیم یافت که برای نخستین بار رقم زده خواهد شد.

پیمان پاک تاکید کرد: با وجود مشکلات فراوان مانند آزادسازی نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی، معضل کمبود انرژی و قطعی برق صنایع، جنگ سوریه و اوکراین، کاهش قیمت محصولات فلزی و اخلال در سفر هیات‌های تجاری به دنبال اغتشاشات ماه‌های اخیر، صادرات غیرنفتی با همراهی تجار و فعالان اقتصادی پیشرفت داشت و آمارها امیدوارکننده بودند.

وی در مورد بازار آفریقا گفت: از ۳۰ مرکز تجاری که ۸ مرکز در حوزه آفریقا راه اندازی شده است و ۳ رایزن بازرگانی به قاره آفریقا اعزام کردیم.

پیمان پاک تصریح کرد: در دوره‌های قبل نسبت به بازارهای بکر بی توجهی شد و ما سعی داریم در این حوزه‌ها وارد شویم؛ به عنوان نمونه صادرات فنی و مهندسی به آفریقا ۶۰۰ درصد افزایش یافت.

به گفته وی، تجارت با آفریقا تا پایان سال به ۱.۲ میلیارد دلار خواهد رسید که ۹۵ درصد این رقم مربوط به صادرات کالاهای ایرانی می‌شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در مورد برگشت ارز گفت: سال گذشته که فاصله بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد زیاد نبود، طبق اعلام بانک مرکزی بیش از ۸۰ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشت.

وی افزود: جلسات کارگروه اقدام ارزی به صورت هفتگی برگزار می‌شود اما نظر مدیریت قبلی بانک مرکزی این بود که این کارگروه به بانک مرکزی منتقل شود که منتقل هم شد.

پیمان پاک با تاکید بر اینکه ما به دنبال تسهیل بازگشت ارز هستیم، گفت: ما نمی‌توانیم پیمان سپاری را برداریم اما باید فرایند را تسهیل کنیم؛ به عنوان نمونه با کمک بانک‌های تجاری در تلاش هستیم که ارز در خارج به این بانک‌ها منتقل شود و بانک‌ها ارز را به کشور برگردانند.

وی در مورد روابط بانکی ایران و روسیه اظهار کرد: سیستم بانکی دو کشور برقرار نبود، میربیزینس بانک را داشتیم اما پیامرسان فعال نبود. با فعالسازی این پیامرسان، بانک‌های تجاری ما می‌توانند دستور پرداخت بدهند.

پیمان پاک افزود: همچنین با پیامرسان می‌توانیم نسبت به گشایش ال سی اقدام کنیم و با کشورهای حوزه اوراسیا ال سی می‌توانیم گشایش کنیم که تاکنون نداشتیم.

وی ادامه داد: اغلب انتقادات سیاسی است و اعداد اشتباهی گفته می‌شود؛ دلار حوزه اوراسیا و آفریقا هیچ فرقی با دلار سایر کشورها ندارد اینکه ما افزایش درآمد از تجارت داشته باشیم نکته مثبتی است.

پیمان پاک با بیان اینکه همه با روسیه در حال کار هستند و کاری هم با اوکراین نداشتند، گفت: بهتر است تسویه حساب‌های سیاسی را در جای دیگر ببریم. کسی به تجار ترک و قطر نگفت چرا با ایران که تحریم است تعامل دارید. ما باید تمام ظرفیت‌های تجاری را فعال کنیم و به کار صادرات خود بپردازیم.

وی افزود: بازار روسیه بسیار مورد توجه تجار ایرانی است و این پیامرسان می‌تواند نقش بسزایی در توسعه تجارت با این کشور داشته باشد. اگر می‌گوئیم تجارت با روسیه فقط ۳۰ درصد رشد داشت به دلیل عدم برقراری ارتباط پیامرسان بود. همچنین در حوزه لجستیک نیز مشکل داریم که باید مشکلات را حل کنیم.

وی با اشاره به کارشکنی‌ها در ارتباط تجاری با روسیه، اظهار کرد: اگر کشتیرانی ما کشتی‌های رورو را خریده بود امروز در حوزه آذربایجان کمتر مشکل داشتیم و با ۳ کشتی می‌توانستیم صادرات داشته باشیم و امروز نمی‌گفتیم چرا از بازار خوبی که در روسیه به وجود آمده استفاده نمی‌کنیم.

معاون وزیر صمت در پاسخ به سوال مهر در مورد میزان تهاتر، گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۲ میلیارد دلار عدد تهاتر بوله است.

وی افزود: در تهاتر نفت و نهاده دولت حصور دارد اما در سایر تهاترها بخش خصوصی فعال است و اگر این تهاتر مثبت نباشد بخش خصوصی تهاتر انجام نمی‌دهد.

پیمان پاک ادامه داد: به دلیل ترکیب صادرات و واردات برآیند سود تاجر افزایش می‌یابد و بنابراین تاجر انگیزه برای تهاتر دارند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد استفاده از رمزارز برای واردات نیز اضافه کرد: یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم ایجاد زیرساخت برای استفاده از رمزارز بود که در این بخش دو مشکل داشتیم؛ یکی مشکل قانونی بود که این مشکل را حل کردیم و مساله دوم ایجاد زیرساخت ای تی مشابه ساختار نیما بود تا رمزارز در انجا استفاده شود.

پیمان پاک گفت: در این راستا با مشارکت اتاق بازرگانی این ظرفیت ایجاد شده و منتظر ایجاد حساب ریالی از سوی بانک مرکزی هستیم و پس از ان به صورت رسمی با رمزارز واردات انجام می‌شود.

معاون وزیر صمت افزود: البنه تاکنون با استفاده از رمزارز تقریباً ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار به صورت پایلوت با همکاری بانک مرکزی بدون استفاده از زیرساخت‌های نرم افزاری واردات انجام داده ایم.

وی گفت: ساختار کار تمام است و حساب ریالی نیز تا دو سه هفته دیگر از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و تا پایان سال رسماً فرایند رمزارز را پیاده می‌کنیم.

پیمان پاک افزود: ما به بحث قراردادهای هوشمند که خودش یک جایگزین و تکمیل ظرفیت ال سی است ورود کرده و در حال پیاده سازی آن هستیم. در سامانه رمزارز از ظرفیت قرارداد هوشمند استفاده می‌کنیم.

وی گفت: همچنین پلتفرم‌های ایرانی را به پلتفرمهای کشورهای مقصد متصل خواهیم کرد تا از لاینی استفاده کنیم که با گذر از تحریم و مشکلات، کار تجارت را به صورت مجازی و نرم افزاری انجام دهیم.