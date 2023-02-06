افتتاح و کلنگ زنی ۹ طرح عمرانی و تولیدی در ملارد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه و با حضور سیجانی مدیر کل صمت استان تهران جابر کریمی فرماندار ملارد، حجت الاسلام مهدی خوبانی امام جمعه ملارد و جمعی از مسئولان و مدیران تصفیه خانه فاضلاب یک شرکت تولیدی با اعتباری بر بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

در این مراسم همچنین از ساختمان جدید یک مرکز نگهداری معتادین متجاهر با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال و ساختمان مرکز با ۱۹ میلیارد ریال اعتبار در روستای گله کریز ازجمله طرح‌های بود که افتتاح شد.

پروژه واحد تولیدی و تولید کننده انواع دمنوش با ظرفیت تولید سالانه ۶۰۰ تن در شهرک صنعتی دهک با اعتباری بالغ بر یک ۱۹۶۰ میلیارد و یک واحد تولیدی انواع فرآوری آلوچه و لواشک با ۵۰ میلیارد ریال اعتبار و میزان تولید سالانه این واحد تولیدی ۴۵۰ تن بوده و تصفیه خانه فاضلاب شرکت لبنی کاسپین با ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار و با ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار از جمله پروژه‌هایی بود که عملیاتی شد.