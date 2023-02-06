۵ تیم عملیاتی هلال احمر اردبیل برای امدادرسانی اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قویدل عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اعلام آمادگی جمعیت هلال احمر استان اردبیل برای امدادرسانی به زلزله زدگان ترکیه اظهار کرد: ۵ تیم عملیاتی هلال احمر اردبیل در پی وقوع زلزله ۷/۸ ریشتری در ترکیه برای امدادرسانی اعزام شدند.

وی افزود: جمعیت اعزامی شامل تیم‌های آواربردار، جستجو، اسکان و آنست متشکل ۱۹ نفر با ۵ دستگاه خودروی امدادی بودند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل با بیان اینکه هم از نظر نیروی انسانی و هم از نظر تجهیزات در آماده‌باش کامل هستیم، ادامه داد: نیروهای جمعیت هلال احمر استان اردبیل در زمینه زلزله تجارب ارزنده‌ای دارند که در صورت صلاحدید آماده هر گونه اقدامات هستیم.

قویدل با بیان اینکه جمعیت هلال احمر بر اساس اصول هفتگانه خود در هر جای جهان نیاز به کمک باشد، حضور می‌یابد، تصریح کرد: جمعیت هلال احمر استان از هر لحاظ در آمادگی کامل به سر می‌برد.