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۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۴۵

آقا میری:

دو اسلحه غیرمجاز در جغتای کشف شد

دو اسلحه غیرمجاز در جغتای کشف شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول حفاظت محیط زیست جغتای از کشف دو قبضه اسلحه غیرمجاز از متخلفان در منطقه سد کمایستان در این شهرستان خبر داد.

مقتدی آقا میری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان جغتای صبح چهارشنبه در برخورد با دو متخلف، موفق به کشف و ضبط دو قبضه اسلحه و همچنین لاشه 5 قطعه باقرقره شدند.

وی ادامه داد: همچنین در منطقه دهان شیر این شهرستان ،در برخورد با یک متخلف شکار و صید، مقداری گوشت کشف و ضبط شد.

مسئول حفاظت محیط زیست جغتای با بیان میزان ضرر و زیان وارده توسط متخلفان مذکور، افزود: میزان خسارات وارده توسط متخلفان به حیات وحش، مبلغ هشت میلیون و 400 هزار ریال بابت یک راس قوچ وحشی و پنج قطعه باقرقره است.

آقامیری اظهار داشت: پس از واریز مبلغ مذکور به حساب اداره حفاظت محیط زیست، متخلفان طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 1586161

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