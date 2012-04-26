دو اسلحه غیرمجاز در جغتای کشف شد

مقتدی آقا میری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان جغتای صبح چهارشنبه در برخورد با دو متخلف، موفق به کشف و ضبط دو قبضه اسلحه و همچنین لاشه 5 قطعه باقرقره شدند.

وی ادامه داد: همچنین در منطقه دهان شیر این شهرستان ،در برخورد با یک متخلف شکار و صید، مقداری گوشت کشف و ضبط شد.

مسئول حفاظت محیط زیست جغتای با بیان میزان ضرر و زیان وارده توسط متخلفان مذکور، افزود: میزان خسارات وارده توسط متخلفان به حیات وحش، مبلغ هشت میلیون و 400 هزار ریال بابت یک راس قوچ وحشی و پنج قطعه باقرقره است.

آقامیری اظهار داشت: پس از واریز مبلغ مذکور به حساب اداره حفاظت محیط زیست، متخلفان طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.