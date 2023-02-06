افزایش ۵٠ درصدی امید به زندگی در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، وحید حسینی صبح دوشنبه در نشستی خبری به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی بیان کرد: امید به زندگی در استان فارس در مقایسه با سال ١٣۵٧ بیش از ۵٠ درصد رشد داشته و به ٧٨ سال رسیده است.

وی ادامه داد: ۶٩ بیمارستان در استان فارس فعال هستند که پیش از انقلاب تعداد بیمارستان‌های استان تنها ٢۵ بیمارستان بود.

او در خصوص طرح جدید دولت در نظام سلامت در سال ١۴٠٢ بیان کرد: براساس این طرح هرکسی که بیمه نداشته باشد و به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کند در بدو ورود بیمه خواهد شد و به صورت رایگان خدمات درمانی و بستری دریافت خواهد کرد.

حسینی تاکید کرد: امید است دولت نگاه ویژه ای به موضوع فرانشیز داشته باشد تا بتوان با تأمین اعتبار زمینه برطرف کردن مشکلات در این بخش را فراهم کرد.

او در خصوص بودجه سرانه بهداشت و درمان در استان فارس عنوان کرد: بودجه دانشگاه علوم پزشکی شیراز که بیش از چهار میلیون نفر از استان فارس را شامل می‌شود نزدیک به ١٠ هزار میلیارد تومان است که با توجه به جامعه هدف استان فارس می‌توان گفت سرانه بهداشت و درمان در استان به جز شهرستان‌های جهرم، فسا و لارستان به ازای هر نفر ٢٣۴ هزار تومان است.

عباس رضائیان زاده معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این جلسه گفت: با توجه به نظارت هوایی که در این حوزه صورت گرفته است هیچ گونه گشت سبزی با فاضلاب در شیراز نداریم.

وی ادامه داد: بیش از ٩ هزار و ٧٢۶ نفر از فشارخون خود اطلاع نداشته‌اند که پس از غربالگری از این موضوع آگاه شده و بیش از یک میلیون و ٢٠٠ هزار نفر از خدمات بهداشت فشار خون دریافت می‌کنند.