ماهیگیران گلستانی ۱۷۷ تُن ماهی استخوانی از خزر صید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یحیایی بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای فصل صید تا ۱۰ بهمن، صیادان گلستانی ۱۶۶ تن و ۷۸۷ کیلوگرم انواع ماهی استخوانی از آب‌های استان صید کردند که این رقم نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۲۳ درصد رشد داشته است.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گلستان افزود: از این مقدار صید ۱۶۰ هزار و ۴۲۲ کیلوگرم ماهی کفال و مابقی مربوط به سایر گونه‌ها از جمله کپور، ماهی سفید و کلمه بوده است.

وی گفت: در این مدت صیادان گلستانی ۷۶۸ بار پره کشی کردند که میانگین صید در هر پره کشی با رشد ۸۶ درصدی، ۲۱۷ کیلوگرم بوده است.

یحیایی ادامه داد: سرانه صید هر شرکت تعاونی از آغاز فصل صید تاکنون ۱۲ هزار و ۸۳۰ کیلوگرم بوده که خوشبختانه این سرانه هم نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش داشته است.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گفت: صیادان پره استان ۶ قطعه ماهی خاویاری استاندارد را تحویل مراکز بازسازی استان داده اند و همچنین ۹۲ قطعه بچه ماهی خاویاری غیراستاندارد هم توسط صیادان پره استان در دریا رهاسازی شد.

گفتنی است امسال ۸۱۳ صیاد گلستانی در قالب ۱۸ شرکت تعاونی به روش صید پره در سه منطقه گمیشان، بندرترکمن و میانکاله اقدام به صید ماهیان استخوانی کردند.