توسعه راه های ایلام بعد از انقلاب/۱۶۰ کیلومتر بزرگراه ساخته شد

خبرگزاری مهر -گروه استانها: رمضان نوری: استان ایلام در غرب ایران قبل از انقلاب اسلامی یک منطقه صعب العبور بوده که تردد از آن به دلیل کوهستانی بودن و نبود زیرساختهای ارتباطی مناسب به سختی انجام شده است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جهش و تحولات بزرگی در بخش راهساز در استان صورت گرفته و هم اکنون دورافتادهترین مناطق استان هم از نعمت راه آسفالته برخوردار هستند.
بیشترین اعتبارات ایلام مربوط به حوزه راه است
استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بخش راهسازی تحولات بسیار بزرگی در استان شکل گرفته و هم اکنون پروژههای مهمی مثل تونل کبیرکوه، آزاد راه چیلات، بزرگراه ایلام-مهران-پایانه مرزی و… در حال احداث است.
حسن بهرام نیا بیان کرد: بیشترین بودجه استان ایلام برای توسعه راههای استان هزینه میشود، این استان به واسطه مرز مهران سالانه میزبان پنج میلیون زائر است که توسعه راهها از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی گفت: پروژه چهارخطه کردن محور ایلام-مهران تا اربعین سال آینده به طور کامل تکمیل میشود.
وی با اشاره به اینکه ۲۰۰ میلیارد تومان برای احداث تونل دوم آزادی در محور ایلام به سرابله تخصیص یافته است، افزود:، ۳۰۰ میلیارد تومان از ماده ۵۶ بانکها برای تکمیل تونل کبیرکوه در بین شهرهای دره شهر و آبدانان اختصاص یافته و در مجموع در مقام مقایسه با گذشته مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تزریق شده است.
استاندار ایلام با بیان اینکه در جای جای ایلام فعالیت عمرانی راهسازی و جادهای در حال انجام است، گفت: امروز ایلام به یک کارگاه عمرانی تمام عیار مبدل شده است و این مهم نتیجه همگرایی و همدلی همه مسئولان استان است.
بیش از ۱۶۰ کیلومتر بزرگراه در استان ایلام تکمیل شده است
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مجموع میتوان گفت که در دوران پهلوی بیشتر روستاها و شهرهای استان ایلام از نبود عدالت در بخش راهسازی رنج میبرد. از نبود راههای مواصلاتی مناسب برای روستاها و شهرها گرفته تا جادههای خاکی و صعب العبوری که به سختی قابل تردد بود.
فرشاد دوستی طول راههای اصلی دوران پهلوی در استان ایلام را ۱۸۹ کیلومتر و طول راههای فرعی و روستایی با وضعیت زیر ساختی که ذکر شد ۹۷۹ کیلومتر عنوان کرد و افزود: طول دو تونلی که در منطقه رنو بین شهرهای ایلام و ایوان در مسیر ایلام به کرمانشاه حفر شده ۳۵۲ کیلومتر بود و استان ایلام حتی یک کیلومتر بزرگراه نداشت.
وی بهبود وضعیت راههای روستایی و شهری را از دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان ایلام بعد از سالهای دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: پس از جنگ تحمیلی فعالیتهای حوزه راه سازی و راهداری به صورت جدی پیگیری شد به طوری که در حال حاضر بیش از ۱۶۰ کیلومتر بزرگراه در استان ایلام تکمیل شده و تقریباً به همین میزان نیز بزرگراه در دست احداث میباشد.
دوستی خاطر نشان کرد: هم اکنون در استان ایلام ۵۱۴ کیلومتر راه اصلی عریض و معمولی زیر بار ترافیک قرار دارد و طول راههای فرعی عریض و درجه ۱ و درجه ۲ نیز در مجموع ۸۱۰ کیلومتر میباشد و در بحث راههای روستایی نیز هم اکنون استان ایلام بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر راه روستایی آسفالت شده دارد.
۱۵ هزار متر تونل با استانداردهای روز در استان ایلام احداث شد
وی در خصوص تونلهای حفاری شده استان گفت: در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار متر تونل با استانداردهای روز در استان ایلام احداث شده و یا در حال طی آخرین مراحل احداث میباشند و پلهای عظیم و تقاطعهای غیر همسطح بزرگی نیز در استان اجرا شده است که به هیچ وجه قابل مقایسه با پروژههای دوران قبل از انقلاب نیست.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام تصریح کرد: توسعه راههای استان با شتاب مناسب در حال اجرا است و پروژههای بزرگی در این زمینه یکی پس از دیگری در استان تعریف و به مرحله اجرا درآمده است و این مهم نوید بخش توسعه استان در همه زمینهها خواهد بود.
میزان احداث جادههای ارتباطی چه محورهای بین استانی و جادههای بین شهری و چه جادههای روستایی در استان ایلام بعد از انقلاب اسلامی در مقایسه با پیش از آن بر اساس اذعان کارشناسان، مردم و آمارها رشد چشمگیری داشته است.
این در حالی است که استان ایلام در سالهای اول انقلاب به طور مستقیم درگیر جنگ تحمیلی با رژیم بعثی عراق شد و اندک زیرساختهای جادهای باقی مانده از رژیم پهلوی نیز در طول سالهای دفاع مقدس از بین رفت یا خسارت فراوانی به این زیرساختها وارد شد.
بعد از دفاع مقدس تا به امروز روز به روز شاهد احداث و توسعه راههای استان از بزرگراه گرفته تا راههای اصلی و فرعی و روستایی هستیم و این مهم در سالهای اخیر با شتاب بیشتری در حال اجرا است.
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