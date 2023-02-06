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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۱۲

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی:

دشمن به دنبال بی تفاوت کردن مردم نسبت به حوادث جامعه است

دشمن به دنبال بی تفاوت کردن مردم نسبت به حوادث جامعه است

بجنورد- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با تاکید بر اینکه امام خمینی در انقلاب حس اجتماعی مردم را زنده کرد، گفت: دشمن به دنبال بی تفاوت کردن مردم نسبت به حوادث جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رفیعی ظهر دو شنبه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره بین المللی قرآن و عترت خراسان شمالی که در محل امامزاده سید عباس (ع) بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: دشمن در صدد است با اغوا احساسات اجتماعی و با شعار غلط «عیسی به دین خود، موسی به دین خود» ما را نسبت به پیرامون بی تفاوت کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: اما مردم بصیر ایران با اتکا به آموزه‌های قرآن و پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب تمامی فتنه‌های دشمنان را تاکنون خنثی کرده است.

وی در ادامه افزود: حضرت زینب در مقابل بی مسئولیتی مردان نامرد مرد نمای آن دوره ایستاد و با تبیین جهاد کاری کرد که یزید و یزیدیان برای تمام دوران تاریخ منفور شدند.

حجت الاسلام رفیعی گفت: در این انقلاب نیز امام راحل و شهدا در مقابل ابر قدرت‌های غرب و شرق ایستادند و قطبی به نام قطب اسلام پدید آوردند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گفت: امروز دشمنان با طراحی‌های متعدد در صدد ایجاد تزلزل اجتماعی در بین مردم هستند.

وی افزود: امام راحل عزیزمان با زنده کردن حس اجتماعی مردم و راه اندازی جریان‌های مردم انقلاب اسلامی را تثبیت کرد و الحمدلله مردم نیز در طول این ۴۴ سال محکم و مصمم پای آرمان‌های امام راحل و انقلاب ایستاده اند.‌

کد مطلب 5702192

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