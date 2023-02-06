توزیع ۲۶۰ سری جهیزیه میان نوعروسان نیازمند چهارمحال و بختیاری

ابراهیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرا رسیدن ایام دهه فجر انقلاب اسلامی بیان کرد: ایجاد زمینه ازدواج آسان فرزندان خانواده‌های نیازمند از رویکردهای این نهاد است که در قالب تأمین جهیزیه نوعروسان، هدیه ازدواج به پسران و کمک به ازدواج زنان سرپرست خانوار انجام می‌شود.

وی بابیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۱۵۳۷ سری جهیزیه میان نوعروسان نیازمند توزیع شده است افزود: این تعداد جهیزیه در طول سال در چند مرحله با مشارکت خیران، مؤسسات خیریه و مردم نیکوکار استان تهیه و توزیع شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان با اشاره به توزیع ۲۶۰ سری جهیزیه دیگر به مناسبت چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: جهیزیه نوعروسان شامل لوازم ضروری منزل از جمله یخچال، اجاق گاز، جاروبرقی و سایر وسایل مورد نیاز است.

لازم به ذکر است، مردم نیکوکار استان می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۰۳۸*۸۸۷۷* سهمی در تأمین هزینه‌های زندگی خانواده‌های نیازمند داشته باشند.