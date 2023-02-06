۵۰۰ هزار قطعه بچه ماهی گرمابی در رودخانه شاوور شوش رهاسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید هاشم بیت علوی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این تعداد بچه ماهی به‌منظور بهبود ذخایر آبزیان و صیانت از اشتغال صیادان بومی رهاسازی شده‌اند.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از یک میلیون ۲۰۰ هزار بچه ماهی از نوع بومی بنی برزم گطان شیربت در شهرستان شوش رهاسازی شده است.

رئیس اداره شیلات شهرستان شوش ادامه داد: در حال حاضر در حوزه‌های مختلفی مثل تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی، پرورش ماهیان خاویار و تولید جلبک فعالیت‌های خوبی صورت گرفته است.

بیت علوی گفت: شهرستان شوش با توجه به شرایط آبی و اقلیم مناسب ظرفیت خوبی در زمینه توسعه آبزیان دارد.