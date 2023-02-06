معلم زاهدانی ناجی دانش آموزان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شهریاری افزود: صبح امروز با تماس شهروندان، حریق کلاس درس در یک مدرسه به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی زاهدان گزارش شد و ستاد فرماندهی و مرکز کنترل عملیات با توجه به حساسیت موضوع بی‌درنگ سه تیم اطفا حریق از نزدیک‌ترین ایستگاه‌ها به محل حادثه واقع در روستای پدگی در پنج کیلومتری مسیر زاهدان - میرجاوه اعزام کرد.

وی ادامه داد: با رسیدن آتش‌نشانان به محل حادثه مشاهده شد بر اثر واژگونی بخاری نفتی کلاس درس در مدرسه شهید غلامرضا معروفی در روستای پدگی زاهدان، درحالی که دانش‌آموزان در کلاس درس حاضر بودند دچار آتش‌سوزی و دود ناشی از حریق کلاس را در برگرفته بود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان تصریح کرد: معلم حاضر در کلاس با هوشیاری و ازجان‌گذشتگی، حریق را در لحظات اولیه اطفا و تمامی دانش‌آموزان از کلاس خارج و آتش‌نشانان پس از رسیدن اقدام به ایمن‌سازی محل حادثه کردند.

وی خاطرنشان کرد: این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی نداشت به جز معلم کلاس که بر اثر خاموش‌کردن آتش و تنفس دود حاصل از حریق و نجات بچه‌های مدرسه دچار تنگی نفس بوده که برای ارزیابی سلامت جسمی تحویل نیروهای اورژانس شده و همه دانش‌آموزان در سلامت کامل به سر می‌برند.