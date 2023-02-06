تحریم های ظالمانه آمریکا تبعات بلای زلزله را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه امروز با حضور نمایندگان سازمان ها و دفاتر سازمان ملل متحد در سوریه و سازمان های غیردولتی در ساختمان وزارت امور خارجه سوریه جلسه ای برگزار کرد.

وی در این جلسه اقدامات دولتی را که به دستور بشار اسد رئیس جمهور این کشور برای مقابله با پیامدهای فاجعه طبیعی امروز سوریه انجام شد، تشریح کرد.

فیصل مقداد بر آمادگی دولت سوریه برای هموار کردن مسیر سازمان های بین المللی به منظور ارائه کمک های بشردوستانه و نیازهای ضروری شهروندان سوری آسیب دیده تاکید کرد.

وزیر امور خارجه سوریه به تاثیر تحریم های یکجانبه که پیامدهای این بلای طبیعی را افزایش می دهد، اشاره کرد.

به نوبه خود، نمایندگان سازمان های بین المللی مراتب تسلیت عمیق خود را به خانواده قربانیان و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان اعلام و تاکید کردند که از همان لحظات اولیه وقوع زلزله چندین جلسه هماهنگی بین خود و با رهبران سازمان های مربوطه خود نیز ارتباط برقرار کردند تا نیازهای اولیه مورد نیاز مردم سوریه را در این برهه سخت تامین کنند.