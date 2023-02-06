به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابدین رضوی خرم، استاندار آذربایجان‌شرقی به همراه معبود عباس‌زاده مدیرعامل مجتمع مس سونگون و جواد امان‌زاده معاون قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان در آستانه دیدار حساس تیم‌های فوتسال و والیبال مس سونگون ورزقان در لیگ برتر و لیگ یک در تمرینات نارنجی‌پوشان حضور یافته و با بازیکنان و کادرفنی آن‌ها دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی ضمن تمجید از تیم‌های فوتسال و والیبال مس سونگون ابراز امیدواری کرد در روز پنجشنبه بتوانند برای ورزش آذربایجان افتخارآفرینی کنند.

گفتنی است، تیم فوتسال مس سونگون پنجشنبه این هفته در هفته ماقبل پایانی لیگ برتر به مصاف گیتی پسند اصفهان خواهد رفت و تیم والیبال مس نیز در مرحله پلی‌آف لیگ یک میزبان رازین پلیمر تهران خواهد بود.