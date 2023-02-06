صبر زینب گونه مادران شهدا نصرت را برای ما به ارمغان آورد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین محمدی اصل شامگاه دوشنبه در یادواره سرداران و ۹۷ شهید بخش خورش رستم خلخال اظهار کرد: در قالب کنگره ملی ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل یادواره سرداران و ۹۷ شهید بخش خورش رستم برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شهر هشجین و بخش خورش رستم نسبت به جمعیتی که دارد سرداران شهید و شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب و نظام کرده و ما در مقابل این شهدا که عزت و افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است سر تعظیم فرود می‌آوریم.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل با بیان اینکه مقام پدران و مادران شهدا کمتر از شهادت نیست، افزود: در دوران جنگ تحمیلی و شرایط سخت کشور مادران جگرگوشه‌های خود را در راه دفاع از اسلام، قرآن و کشور تقدیم کردند و هیچگاه خم به ابرو نیاورند و این همان صبر و بردباری زینب گونه مادران ایران اسلامی است.

محمدی اصل گفت: خانواده شهدا با تربیت فرزندان شجاع خود و ایثارگران با حضور ایثارگرانه در جبهه‌های دفاع مقدس حماسه‌های بزرگی ایجاد کردند که برای همه الگو هستند و دعای خیر آنها برای همه و مسئولان بزرگترین پشتوانه است.

دبیر کل کنگره ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل وظیفه آحاد جامعه را در قبال شهدا بسیار سنگین اعلام کرد و گفت: امروز برگزاری یادواره‌های شهدا و برگزاری یوم الله‌ها کمترین کاری است که در مقابل کار بزرگ شهدا انجام می‌دهیم.

محمدی اصل بیان کرد: شهدا با پروردگار عالم معامله کردند و کار ارزشمند آن با هیچ چیز قابل معاوضه نیست و نزد خدای متعال از اجر و قرب والایی برخوردار بوده و شفاعت دهنده هستند.

وی ایران را یکی از قدرتمندترین کشورها در منطقه دانست و تصریح کرد: جنگ هشت ساله یک گنجینه بود به طوری که گنجینه‌های بسیاری همچون دستیبابی به پیشرفت‌های چشمگیری در دوران هشت سال دفاع مقدس استخراج شده و جمهوری اسلامی ایران به یکی از ملت‌ها و کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان تبدیل شده است.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل اظهار کرد: استکبار جهانی از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون برای آنکه مردم از ارزش‌های نظام دست بردارند در حد توان خود از هیچ ترفند و هجمه ای علیه میهن اسلامی ما دریغ نکرد.

محمدی اصل با بیان اینکه توطئه‌های دشمنان روز به روز علیه کشور و ملت‌های مسلمان بیشتر می‌شود، اضافه کرد: جنگ نرم دشمنان به مراتب پیچیده‌تر از جنگ سخت است که مواجهه با آن آمادگی و بصیرت بیشتری لازم دارد.

وی گفت: سپاه پاسداران خادم ملت ایران و مستضعفان است و با توجه به اینکه اولویت آن خدمت‌رسانی به مردم است در این راستا در بخش‌های مختلف با شتاب حرکت می‌کند.

محمدی اصل خدمت بی‌منت به مردم را جهاد فی‌سبیل‌الله دانست و خاطرنشان کرد: سپاه پناهگاه امن ملت ایران و مستضعفان است به طوری که از روزهای نخست تأسیس خود را خادم مردم و پاسدار انقلاب می‌داند و در دوران ۴۴ ساله انقلاب برای تحقق آرمان‌ها و پیشرفت کشور با تمام توان پای کار بوده و از هیچ تلاشی دریغ نکرده است.

وی با بیان اینکه سپاه شجره خبیثه تروریستی داعش را از منطقه مقاومت برچید و اروپایی‌ها را از تهدید داعش نجات داد، اظهار کرد: سپاه امنیت را در داخل و مرزهای کشور ایجاد کرده و خواب را با ترویج اسلام در سراسر دنیا و پیشرفت‌هایی که در ساخت موشک و تسلیحات نظامی داشته است از چشم دشمنان زوده است.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل گفت: آمریکایی‌ها در این که بخواهند عقیده جوانان را تضعیف کنند سخت در اشتباه هستند و به آن‌ها می‌گوئیم که مراقب شیطنت‌های خود باشند چرا که هیچ یک از شیطنت‌ها و توطئه‌هایشان علیه کشور و ملت ایران بی پاسخ نخواهد ماند.