  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۲۲:۴۵

فرماندار دیر:

شهرستان دیر در انقلاب نقش بی نظیری داشته است

شهرستان دیر در انقلاب نقش بی نظیری داشته است

بوشهر- فرماندار شهرستان دیر گفت: شهرستان دیر در پیدایش انقلاب اسلامی و همراهی با امام راحل (ره) کانون توجه تمام مردم استان بوده و نقش بی نظیری داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس باربرز عصر دوشنبه در مراسم شعر انقلاب در دبیرستان دخترانه رضوان ضمن تبریک ایام الله دهه فجر اظهار داشت: شهرستان دیر در پیدایش انقلاب اسلامی یکی از شهرستان‌های تأثیر گذار و پیشرو بوده است و سند ادعای ما در این رابطه حدود سه ماه قبل از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ است که دو شهید، شهیده سمنبر عالی پور و شهید حیدری با ۱۲ جانباز تقدیم انقلاب اسلامی کردند.

فرماندار شهرستان دیر با بیان اینکه، شهرستان دیر با این ویژگی‌های ممتاز در سطح کشور مطرح شد گفت: این شهرستان در پیدایش انقلاب اسلامی و همراهی با امام راحل (ره) کانون توجه تمام مردم استان شد.

باربرز یادآور شد: روز گذشته در فرمانداری شهرستان دیر از این جانبازان شهرستان تجلیل شد.

شهرستان دیر در انقلاب نقش بی نظیری داشته است

وی بیان داشت: اعلامیه‌هایی که از امام راحل (ره) از فرانسه به قم می‌رسید به شهرستان دیر می‌آمد و از دیر در سطح استان پخش می‌شد که شهرستان دیر در پیدایش انقلاب اسلامی نقش بی نظیری داشته است.

باربرز افزود: بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی بخش عمده‌ای از فرماندهان جنگ از شهرستان دیر بودند و بعد از آن در هر برهه نیاز به حضور بوده است مردم شهرستان دیر از جمله آبدان با مشارکت بسیار بالا به ندای رهبر معظم انقلاب پاسخ دادند و حضور پیدا کردند.

فرماندار شهرستان دیر با اشاره به انتخابات در سطح استان عنوان داشت: بالاترین مشارکت در سطح شهرستان مربوط به بخش آبدان است.

یونس باربرز در جمع دانش آموزان دبیرستان دخترانه افزود: در حوزه دینی نقش آبدان بی نظیر بوده است و بخش آبدان خواستگاه مفاخر بزرگ، شاعران، اندیشمندان و بزرگانی است که نه تنها آوازه آنها در سطح استان بلکه در سطح کشور مطرح است و آوازه شاعران نام آوران بخش در سراسر کشور به وضوح دیده می‌شود.

فرماندار شهرستان دیر بیان داشت: دانش آموزان میراث دار دانشمندان مفاخر و بزرگان هستند و با درس خواندن آنها تأثیر عمیقی در آینده آبدان رقم خواهد خورد.

شهرستان دیر در انقلاب نقش بی نظیری داشته است

بخشدار آبدان نیز در جمع نوآموزان و اولیا مهد کودک پرنیان و دانش آموزان دبستان شهید مطهری آبدان گفت: پیرو ولایت فقیه باشید و در خط شهدا و خط نورانی امام راحل (ره) حرکت کنیم.

ابراهیم درویشی یادآور شد: در این ۴۴ سال پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردهای بسیار خوبی شکل گرفته است.

وی بیان کرد: در بخش آبدان پروژه‌های قابل توجهی در حال افتتاح شدن است و این به برکت خون پاک شهدا و به برکت رهنمودهای معمار انقلاب اسلامی است.

شهرستان دیر در انقلاب نقش بی نظیری داشته است

درویشی تصریح کرد: ما باید قدردان این ارزش‌ها باشیم و در مسیر انقلاب حرکت کنیم.

فرماندار شهرستان دیر به همراه بخشدار و مسئولان بخش ضمن دیدار با مدیران و معلمان مدارس ابتدایی سمیه و شهید مطهری و همچنین دبیرستان دخترانه رضوان و حضرت خدیجه (س) از نزدیک در جریان مشکلات مدارس قرار گرفت و علاوه از نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان دبستان شهید مطهری. سمیه و همچنین دبیرستان دخترانه حضرت خدیجه (س) بازدید کرد و از دانش آموزان قرآن آمو شهید مطهری که در مسابقات قرآن شهرستان حائز مقام شدند تجلیل نمود.

انتهای پیام

کد مطلب 5702445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها