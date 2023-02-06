به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کیانی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در ششمین روز از دهه مبارک فجر طی مراسمی، ۲۲ دستگاه ادوات کشاورزی شامل کشت کار مستقیم، ریزدانه کار و چیزل از محل اعتبارات طرح جهش تولید در دیمزارها تحویل متقاضیان بهره بردار شد.

وی، گفت: خوشبختانه روند تحویل ادوات کشاورزی طرح جهش تولید در شهرستان خرم آباد مطلوب و رضایت بخش است و با پیگیری‌ها و فراهم آوردن تمهیدات لازم در آینده نزدیک این روند تسریع و شتاب بیشتری خواهد گرفت.

رئیس جهاد کشاورزی خرم آباد، بیان داشت: از مساعدت و همکاری معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بانک ملی در این خصوص تشکر می‌کنیم.