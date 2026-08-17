به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی عصر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به روند مطلوب اجرای پروژه پیاده راه فرهنگی بلوار وحدت اظهار کرد: با گذشت مدتی کوتاه از آغاز عملیات اجرایی، خوشبختانه شاهد پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه هستیم که این موفقیت مرهون تلاش شبانه روزی مجموعه خدوم شهرداری است.
وی با اشاره به بسیج تمامی امکانات برای تسریع در روند کار افزود: هماکنون ۳ دستگاه کامیون، یک دستگاه بیل بکو و یک دستگاه لودر بهصورت تماموقت در محل پروژه مستقر هستند و نیروهای سختکوش شهرداری از ساعات ابتدایی صبح تا غروب خورشید، بیوقفه برای آمادهسازی زیرسازی این مسیر در تلاشاند تا این مطالبه بهحق شهروندان در سریعترین زمان ممکن به سرانجام برسد.
کاظمی فتلکی هدف از اجرای این طرح را زیباسازی منظر شهری و ایجاد فضایی امن و خانوادهمحور دانست و گفت: اجرای سنگفرش، نصب نورپردازی سهحالته، چراغهای مدرن، پایههای روشنایی جدید، نشیمنگاههای استاندارد و تعبیه سطلهای زباله مدرن از جمله اقدامات پیشبینی شده در این پروژه است تا فضای عمومی شهر برای رفاه حال شهروندان ارتقا یابد.
وی با قدردانی از حمایتهای اعضای شورای اسلامی شهر، تصریح کرد: مدیریت شهری با رویکرد ارتقای کیفیت زیستشهری، توسعه فضاهای پیادهمحور را در دستور کار دارد و طراحی تمامی تجهیزات روشنایی و المانهای تزئینی آن انجام شده است.
شهردار رودبار در پایان خاطرنشان کرد: انشاءالله با همت شورای اسلامی و مجموعه شهرداری، این پروژه بزرگ بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید تا مردم فهیم و شریف شهر رودبار از این پیادهراه فرهنگی استفاده کنند.
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