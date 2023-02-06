مرکز جامع سلامت شهری و روستایی «ویسیان» افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دلفان امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح مرکز جامع سلامت شهری و روستایی ویسیان همزمان با ایام دهه فجر، اظهار داشت: ️این مرکز با زیر بنا هزار و ۳۰۰ متر مربع در دو طبقه با هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه ساخت و تجهیز احداث شده است.

وی، گفت: این مرکز دارای دو واحد پانسیون پزشک، چهار تخت بستری، دو اتاق پزشک، داروخانه، رادیولوژی، بهداشت محیط و حرفه‌ای، بهداشت روان و تغذیه، مامایی و مراقبت سلامت، آزمایشگاه، اتاق احیا و تزریقات است و شش خانه بهداشت و یک پایگاه شهری با جمعیتی بالغ بر شش هزار و ۹۱۶ نفر تحت پوشش دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: ساخت این پروژه در سال ۱۳۹۶ شروع و بعد پروژه تعطیل و جز پروژه‌های راکد و نیمه کار در دانشگاه بود که با جدیت ساخت آن در سال ۱۴۰۰ شروع شد و در بهمن ماه ۱۴۰۱ به اتمام رسیده است.