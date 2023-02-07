به گزارش خبرگزاری مهر، هم اندیشی روش شناسی مطالعات تمدنی توسط مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و مشارکت مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا از ساعت ۹ تا ۱۹ روز چهارشنبه ۱۹ بهمن در تالار ابونصر محمد فارابی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود.

در این هم‌اندیشی چهره‌هایی چون طیبه محمدی کیا، محسن الویری، عبدالمجید مبلغی، حبیب الله بابایی، رضا غلامی، علی بیات، هادی وکیلی، سید صادق حقیقت، سید هادی گرامی و نجف قلی میرزایی، حضور دارند و سخنرانی می‌کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این نشست تخصصی به آدرس پاسداران، خیابان مؤمن‌نژاد (گلستان یکم)، پلاک ۱۲۴، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مراجعه کنند. همچنین این مراسم از طریق صفحه اسکای‌روم مؤسسه به نشانی b۲n.ir/iscs به صورت مجازی نیز پخش می‌شود.