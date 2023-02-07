به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در مراسم تجدید میثاق فرماندهان و مسئولان عالی نیروهای مسلح با بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی که همزمان با ایام دهه مبارک فجر در حرم مطهر امام خمینی (ره) برگزار شد، گفت: نیروی قدرتمند هوایی ارتش طی سال‌های اخیر توانسته قدرت آفندی و تهاجمی خود را به خوبی تقویت کند، روندی که کماکان تداوم داشته و ان‌شاءالله در ساعات آینده یک پرده دیگر و گفته نشده از قدرت این نیرو رسانه‌ای خواهد شد و مردم عزیز ایران از این قدرت نمایی دلشاد و دشمنان نیز از هر گونه فکر تعدی به ایران عزیز ناامید خواهند شد.

سردار باقری با اشاره به وضعیت قدرت دفاعی کشور در روزهای آغازین انقلاب اسلامی، گفت: در آن دوران کمتر از پنج درصد تجهیزات ما در داخل تولید می‌شد؛ اما امروز قدرت دفاعی و توان بازدارندگی جمهوری اسلامی آنچنان بارور شده که بیش از ۹۰ درصد محصولات مورد نیاز را خودش تولید می‌کند و تجهیزات دفاعی ما درخواست‌کنندگان فراوانی پیدا کرده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه امروز دوستی، برادری و هم‌افزایی میان نیروهای مسلح در بهترین سطح قرار دارد، اضافه کرد: رژیم جلاد صهیونیستی امروز صرفاً در حد کلام، تهدیداتی را انجام می‌دهد، اما می‌داند که برای عملی ساختن تهدیداتش قدرتی ندارد و در میان کشورهای محور مقاومت محاصره شده است که این از برکات انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: نیروی قدرتمند هوایی ارتش طی سال‌های اخیر توانسته قدرت آفندی و تهاجمی خود را به خوبی تقویت کند، روندی که کماکان تداوم داشته و ان‌شاءالله در ساعات آینده یک پرده دیگر و گفته نشده از قدرت این نیرو رسانه‌ای خواهد شد و مردم عزیز ایران از این قدرت نمایی دلشاد و دشمنان نیز از هر گونه فکر تعدی به ایران عزیز ناامید خواهند شد.

وی گفت: در شرایطی که دشمنان عنوان می‌کردند که جمهوری اسلامی چهلمین بهار انقلاب را نخواهد دید، امروز مشاهده می‌کنیم که ایران قوی‌تر از همیشه، با اقتدار و توان مضاعف و با تدبیر، راه نورانی خود را به سمت آرمان‌های انقلاب اسلامی پیش می‌برد و سند ارزشمند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مسیر را برای جوانان و نسل‌های بعدی مشخص کرده است.

سرلشکر باقری خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و استحکام آن با رأی مردم، برای اولین بار مؤلفه‌های جمهوریت و اسلامیت به برکت این انقلاب با یکدیگر تجمیع شد و نظامی نمونه در سطح جهان به وجود آمد که ان‌شاءالله به قیام حضرت بقیةالله (عج) متصل خواهد شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عنوان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول ۴۴ سال گذار از تحریم‌ها، جنگ‌ها، فشارها سختی‌ها و مشکلات با تمامی توان با قدرت توفنده به سوی اهداف خود پیش رفته و همه مشکلات را پشت سر گذاشته است.

وی ادامه داد: دشمنان در این مدت همه راه‌ها را برای آسیب به این نظام مقدس آزمودند و با ایجاد ناامنی‌ها، جنگ‌ها، تحریم‌ها و مشکلات گوناگون امروز با یک جنگ ترکیبی وارد عرصه شده و تلاش دارند که از همه توانمندی‌ها به‌طور پیوسته و منسجم علیه ملت ایران استفاده کنند.

سردار باقری اضافه کرد: دشمن از طریق جنگ ترکیبی به دنبال ترویج ناامیدی، ضعف و سستی در کشور است؛ این در حالی است که مردم عزیز ما در همین ماه‌های اخیر نشان دادند که هر زمانی نیاز باشد در کنار نظام مستحکم اسلامی ایستاده‌اند و در پیروی از رهبر عزیز گام برمی‌دارند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: برد خطوط تماس گفتمان انقلاب اسلامی، امروز مرزهای کشور را درنوردیده و منطقه را در برگرفته است؛ به گونه‌ای که همه آزادی‌خواهان جهان پیام و آرمان‌های جمهوری اسلامی را آرزو و آرمان خود می‌پندارند و تلاش دشمنان برای خاموش کردن این نور الهی راه به جایی نخواهد برد.

وی یادآور شد: دشمنان در ابتدای انقلاب اسلامی تلاش کردند تا با شعار انحلال ارتش توان دفاعی کشور را تضعیف کنند؛ اما امام راحل در کنار حفظ و افزایش اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران، نهال جدیدی به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را غرس کردند که پاسدار انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن شد و نیروهای انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز بازوانی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شدند.

سرلشکر باقری با بیان اینکه امروز نیروهای مسلح کشور در بهترین شرایط آمادگی رزمی و هم افزایی قرار دارند، تأکید کرد: امروز ارتش و سپاه دو بازوی قدرتمند این ملت هستند و به ‌حمدلله روز به روز بر برادری و هم‌افزایی و ارتقاء توان و وحدت این دو بازوی مقتدر انقلاب اسلامی افزوده می‌شود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص توان تسلیحاتی نیروهای مسلح گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی از توان بازدارندگی قابل توجهی برخورداریم و بیش از ۹۰ درصد تجهیزات و تسلیحات نیروهای مسلح را بر اساس رهنامه‌ها و نقشه راه بومی کشور در داخل تولید می‌کنیم.

وی بیان کرد: کشور ما در گذشته از داشتن کوچکترین تجهیزات محروم بود و در تحریم صد درصدی و کامل قرار داشت، اما امروز تسلیحات و تجهیزاتش خواهان و درخواست‌کننده‌های فراوانی در جهان پیدا کرده است و این افتخاری است که امام بزرگوار برای ملت ایران ایجاد کرد.

سردار باقری در ادامه با اشاره به تهدیدات رژیم صهیونیستی عنوان کرد: صهیونیست‌ها در شرایطی که به خوبی می‌دانند قدرت اعمال هیچ‌گونه تهدیدی را علیه ملت ایران ندارند، و در میان کشورها و ملل محور مقاومت محاصره شده‌اند، باز هم به تهدید و لفاظی زبان می‌گشایند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی و رهبری امامین انقلاب روز به روز بر توان بازدارندگی نیروهای مسلح افزوده می‌شود.

سرلشکر باقری اظهار داشت: امروز نیروهای مسلح مأموریت ذاتی خود را در دفاع از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی به کار بسته‌اند و در کنار آن نیز با دولت در خدمت‌رسانی به مردم شریف همکاری می‌کنند و در هر جایی که نیاز باشد، برای خدمت‌رسانی پیشگام هستند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کمک به زلزله‌زدگان شهرستان خوی را نمونه بارز خدمت‌رسانی نیروهای مسلح به مردم شریف عنوان کرد و افزود: نیروهای مسلح ضمن انجام مأموریت‌های ذاتی خود، در حوزه محرومیت‌زدایی و سازندگی کشور نیز مطابق با مقدورات خود گام برمی‌دارند.

وی گفت: به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید می‌کنم، هرچند که بازدارندگی دفاعی کشور ما اجازه بروز تهدیدات را نمی‌دهد، اما نیروهای مسلح ما حتی برای یک درصد تهدید احتمالی نیز، تمام امکانات خود را با هوشیاری کامل در رصد وضعیت قرار می‌دهند و آمادگی نیروهای مسلح امروز به‌حمدالله از هر زمان دیگری بالاتر است.

سردار باقری بیان کرد: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حد مقدورات در مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان وارد عرصه شده و یاری‌رسان همه نهادها، مسئولان در کشور در راستای پیشبرد آرمان‌های انقلاب اسلامی و حل معضلات کشور هستند.

وی خاطرنشان کرد: با آرمان‌های امام راحل، فرمانده معظم کل قوا و شهدای عزیزمان پیمان می‌بندیم که راه شهیدان از جمله شهید سلیمانی و یکایک شهدای ارتش، سپاه و بسیج را ادامه خواهیم داد و هیچ سستی و قصوری در این مسیر وجود نخواهد داشت.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین در حاشیه این مراسم گفت: نیروی قدرتمند هوایی ارتش طی سال‌های اخیر توانسته قدرت آفندی و تهاجمی خود را به خوبی تقویت کند، روندی که کماکان تداوم داشته و ان‌شاءالله در ساعات آینده یک پرده دیگر و گفته نشده از قدرت این نیرو رسانه‌ای خواهد شد و مردم عزیز ایران از این قدرت‌نمایی دلشاد و دشمنان نیز از هرگونه فکر تعدی به ایران عزیز ناامید خواهند شد.

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