به گزارش خبرنگار مهر، ایمان شمسایی ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه هشتمین دوره جشنواره رسانهای ابوذر استان قم اظهار داشت: در عرصه رسانه بر خلاف حرفههایی همانند نظام پزشکی و نظام مهندسی که دارای یک نظام صنفی واحدی هستیم، فاقد این نظام هستیم که البته خانه مطبوعات و بسیج رسانه در این سالها همکاریهای خوبی با یکدیگر در حوزه رسانه داشتهاند.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تدوین لایحه جامع رسانهها و طرح در هیئت دولت بیان داشت: در گام بعدی این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد.
شمسایی عنوان داشت: در راستای ساماندهی رسانهها و خبرنگاران اتفاقات خوبی را شاهد خواهیم بود.
وی ابراز داشت: شهر مقدس قم خاستگاه انقلاب اسلامی است و به واسطه وجود مرقد مطهر کریمه اهل بلیت (ع) پناهگاه ایرانیان است و ما هر چه داریم به برکت امام رضا (ع) و خواهر ایشان است و هویت ما بر این اساس بوده و ملت ایران نسبت به این خاندان ارادت ویژه ای دارند.
شمسایی گفت: انقلاب اسلامی ایران در طی این سالها با وجود هجمههای فراوانی از سوی استکبار به خصوص در ماههای اخیر که همه توان خود را به میدان آوردند با قدرت و اقتدار مسیر رشد و تعالی خود را دنبال میکند.
وی با اشاره به اهدای جایزه گرامافون سال ۲۰۲۳ توسط همسر رئیس جمهور آمریکا به یک موسیقی علیه جمهوری اسلامی بیان داشت: ملت ایران در این سالها نشان دادهاند که زیر بار سلطه استکبار نخواهند رفت و دشمنان این انقلاب نیز با اینگونه اقدامات در حقیقت کار را برای ما در عرصه جهاد تبیین هموارتر میکنند و چهره واقعی خود را به ملت ما نشان میدهند.
خبرنگاران در حوادث اخیر پای کار انقلاب بودند
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز داشت: برخلاف برخی از اقشار که در حوادث اخیر اقدامات نامناسبی داشتند اما اکثر خبرنگاران به دلیل اینکه ماهیت انقلابی دارند پای کار انقلاب اسلامی ایستادند و کمک کار جمهوری اسلامی بودند.
شمسایی ابراز داشت: تقویت فعالان رسانهای جبهه انقلاب اسلامی در راستای مقابله با توطئه دشمنان مهم است و باید رسانههای جبهه انقلاب اسلامی تقویت و مورد توجه باشند.
وی با اشاره به مشکلات رسانههای استان قم ادامه داد: مشکلات فعالان رسانهای استان قم را در سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شنیدیم و تلاش میشود تا این مشکلات حل و فصل شود.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تقدیر از شرکت خبرنگاران در جشنواره رسانهای ابوذر بیان داشت: آثار خوبی از سوی خبرنگاران و اهالی رسانه استان به این دوره از جشنواره ابوذر رسیده است که امیدواریم این جشنواره تداوم داشته باشد و در سالهای آینده نیز آثار ارسالی افزایش یابد.
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