به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، جنبش مقاومت اسلامی حماس مسئولیت سقوط سنگ‌های بخش غربی مصلای قبه الصخره در مسجد مبارک الاقصی را متوجه کابینه تندرو رژیم صهیونیستی دانست.

محمد حماده سخنگوی حماس در قدس اشغالی این حادثه را بسیار خطرناک و دلیلی بر ادامه تجاوزات دشمن صهیونیستی در حق مسجد الاقصی و ممانعت از مرمت و بازسازی این مسجد طی سال‌های اخیر دانست و گفت این زنگ هشداری در رابطه با مسجد الاقصی، نمازگزاران فلسطینی و معتکفین در آن است.

حماده اظهار داشت که ادامه تجاوزات دشمن صهیونیستی اعم از طرح های یهودی‌سازی و حفاری‌های هدفمند در زیر مسجد الاقصی، این مسجد و ساختمان‌های مختلف آن را در معرض خطرات جدی و احتمال فروریختن قرار می دهد که این جنایتی آشکار علیه مسجد است و موجب تحریک احساسات و عواطف ملت فلسطین و امت اسلامی و عربی خواهد شد.

وی تاکید کرد که ملت فلسطین همچون دژی مستحکم در برابر توطئه های دشمن ایستاده و از مسجد الاقصی با تمامی ابزارها و راهکارهای ممکن ادامه می دهد.

گفتنی است که یکی از سنگ های تاریخی بخش غربی مصلای قبه الصخره روز گذشته فرو ریخت.