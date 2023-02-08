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۱۹ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۵۶

به مناسبت دهه فجر؛

۱۶ پروژه عمران شهری و کشاورزی در کاکی افتتاح یا کلنگ‌زنی شد

۱۶ پروژه عمران شهری و کشاورزی در کاکی افتتاح یا کلنگ‌زنی شد

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر ۱۶ پروژه عمران شهری و کشاورزی با اعتبار قریب به ۵۶۰ میلیارد ریال در بخش کاکی افتتاح و اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح چهارشنبه در این مراسم ضمن تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: این پروژه‌ها شامل ۱۰ پروژه عمران شهری کاکی و ۶ طرح کشاورزی است.

وی افزود: برای افتتاح و اجرای ۱۰ پروژه عمران شهری کاکی قریب به ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که از این تعداد هفت پروژه افتتاح و سه پروژه نیز عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

بحرانی ادامه داد: همچنین ۶ طرح کشاورزی با اعتبار قریب به ۳۸۰ میلیارد ریال در بخش کشاورزی افتتاح شد.

وی تصریح کرد: این پروژه شامل افتتاح پنج طرح گلخانه‌ای و ۵۲۰ هکتار آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان است.

۱۶ پروژه عمران شهری و کشاورزی در کاکی افتتاح یا کلنگ‌زنی شد

کد مطلب 5703803

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