به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح چهارشنبه در این مراسم ضمن تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: این پروژه‌ها شامل ۱۰ پروژه عمران شهری کاکی و ۶ طرح کشاورزی است.

وی افزود: برای افتتاح و اجرای ۱۰ پروژه عمران شهری کاکی قریب به ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که از این تعداد هفت پروژه افتتاح و سه پروژه نیز عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

بحرانی ادامه داد: همچنین ۶ طرح کشاورزی با اعتبار قریب به ۳۸۰ میلیارد ریال در بخش کشاورزی افتتاح شد.

وی تصریح کرد: این پروژه شامل افتتاح پنج طرح گلخانه‌ای و ۵۲۰ هکتار آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان است.