ساخت فاز سوم بیمارستان ۱۱۰۰ تختخوابی در ساری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه مراسم اعلام تأمین اعتبار فاز دو و سه پروژه مجتمع بیمارستانی هزار و ۱۰۰ تختخوابی آیت الله طبرسی و کلنگ زنی فاز سوم این پروژه با حضور مسئولان در ساری آغاز شد.

فرهاد غلامی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حاشیه آغاز ساخت فاز سوم بیمارستان هزار و ۱۰۰ تختخوابی ساری در گفتگو با خبرنگار مهر، مجموع پروژه‌های بخش سلامت دهه فجر را در استان ۱۸ پروژه ذکر کرد و گفت: بیمارستان آموزشی درمانی جایگزین رازی قائمشهر با ۲۵۳ تخت، توسعه و تجهیز اورژانس بیمارستان شهید رجایی تنکابن، بیمارستان عباس آباد با ۱۰ تخت دیالیز، پردیس پزشکی آمل با، بازسازی و تجهیز بیمارستان گلوگاه از جمله پروژه‌ها است.

وی بازسازی اورژانس ۱۱۵ نارنجستان، اورژانس سیمرغ و چویبار، احداث خانه جامع سلامت روستایی نکا، شرفدار کلاً ساری، لاریک و سروکلا چویبار، خرم آباد تنکابن، گیلانده نور، لاویج نور و مرزنگول آمل را از دیگر پروژه‌ها بیان کرد.

غلامی با اشاره به آغاز ساخت بیمارستان هزار و ۱۰۰ تختخوابی ساری از سال ۸۶، پیشرفت فاز اول طرح را ۶۹ درصد، پیشرفت فاز دوم را ۱۵ درصد درصد ذکر کرد و گفت: فاز سوم با ۵۴۰ تخت بیمارستانی احداث می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران یادآور شد: برای ساخت و تکمیل این بیمارستان بیش از پنج هزار میلیارد تومان از محل تهاتر نفت تخصیص داده می‌شود.