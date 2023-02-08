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۱۹ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۰۹

زلزله ترکیه؛ چرا مدعیان حقوق بشر زلزله‌زدگان سوریه را نمی‌بینند؟

زلزله ترکیه؛ چرا مدعیان حقوق بشر زلزله‌زدگان سوریه را نمی‌بینند؟

کمک ۶۵ کشور جهان به ویژه دولت‌های غربی به زلزله‌زدگان ترکیه و سکوت معنادار آنها در برابر همین وضعیت در سوریه، بار دیگر استاندارد دوگانه غربی‌ها در زمینه مسائل بشردوستانه را به نمایش گذاشت.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: با گذشت چند روز از زلزله ۷.۷ ریشتری در مناطق جنوبی ترکیه و شمال سوریه، با تشدید آواربرداری مناطق زلزله‌زده، آمار قربانیان این حادثه غم‌انگیز، هم‌چنان روبه‌‎افزایش است.

شبکه الجزیره بامداد چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه اعلام کرد تعداد جان‌باختگان زلزله سوریه به ۲۳۷۰ نفر و تعداد زخمی‌ها به و تعداد زخمی‌ها ۲۵۴۴ نفر افزایش یافته است.

در ترکیه نیز اوضاع نگران کننده است و «فواد اوکتای» معاون ریاست‌جمهوری این کشور در بروزرسانی آمار قربانیان زلزله در این کشور اعلام کرد تاکنون ۵۸۹۴ نفر جان باخته‌اند و ۳۴۸۱۰ نیز مصدوم شده‌اند.

علی‌رغم آمارهای رسمی در ترکیه و سوریه که به مرور و با تشدید آواربرداری مناطق زلزله‌زده به‌روزرسانی می‌شود، سازمان جهانی بهداشت پیش‌بینی کرده که احتمالاً نزدیک به ۲۰ هزار نفر در زلزله ۷.۷ ریشتری ترکیه و روسیه جان باخته‌اند.

سیل کمک‌های غرب در راه ترکیه و بی اعتنایی به سوریه

باوجود تحت تأثیر قرار گرفتن مردم جنوب ترکیه و شمال سوریه از این زلزله مرگبار و ضرورت کمک‌رسانی جهانی به هر دو این کشورها، اما متأسفانه بار دیگر استاندارد دوگانه غربی خودنمایی کرد؛ استانداردی که پیشتر خود را در ارتباط با مسائل حقوق بشری، تروریسم و پناهندگی نشان داده بود و اینک کمک به زلزله زدگان به آن افزوده شد.

پس از وقوع زلزله، اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از جمله سوئد و فنلاند بیش از یک هزار و ۴۰۰ امدادگر خدمات اضطراری را برای کمک و مقابله با عواقب زمین‌لرزه‌های مرگبار به ترکیه اعزام کردند و این ائتلاف نظامی سه شنبه شب ۱۸ بهمن ماه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای امدادگر و واکنش اضطراری از بیش از ۲۰ متحد و شریک ناتو از جمله فنلاند و سوئد هستند.

در بیانیه ناتو آمده بود که کمک‌های این پیمان به ترکیه شامل انواع مختلفی از اقدامات پشتیبانی از جمله تیم‌های نجات با سگ‌های نجات، آتش نشانان و تیم‌های مهندسی سازه، پرسنل و تجهیزات پزشکی و کارشناسان زلزله است.

این کمک‌های انسانی تا جایی ادامه یافت که رئیس مرکز مدیریت حوادث اضطراری ترکیه (آفاد) اعلام کرد ۶۵ کشور جهان در حال ارسال کمک به این کشور هستند.

وی شمار نیروهای اعزامی از خارج برای امدادرسانی به زلزله زدگان ترکیه را ۱۶ هزار و ۴۰۰ نفر نیروی آماده و آموزش دیده ذکر کرده و گفته که تهیه سرپناه برای زلزله زدگان در اولویت قرار گرفته و تاکنون حدود ۶۵ هزار چادر و بیش از ۳۰۰ هزار پتو و سایر اقلام از جمله بخاری به مناطق حادثه دیده ارسال شده است.

چشمان بسته غرب بر مرگ هزاران سوری

در حالی کمک‌های بیش از ۶۵ کشور جهان به ترکیه سرازیر شده که بنا بر گفته رئیس سازمان هواپیمایی سوریه فقط ۴ هواپیما حامل کمک‌های بشردوستانه از طرف ایران، امارات متحده عربی، روسیه و هند به همراه ۲ هواپیما از طرف عراق به سوریه اعزام شده اند.

متعاقباً عراق و افغانستان هم به این شمار اضافه شدند تا در مجموع، یاری رسان ها به زلزله زدگان سوری به ۶ کشور افزایش یابند؛ دو کشوری که از سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ با اشغال آمریکا سخت‌ترین شرایط اقتصادی- معیشتی و امنیتی را تجربه می‌کنند.

دولت عراق با ده‌ها تن مواد غذایی و دارویی، ارسال ۲۰۰ محموله و اعزام ۱۵۰ نیروی فوریت پزشکی به کمک مردم زلزله زده دو کشور سوریه و ترکیه شتافت و در همین حال یگان‌های مهندسی و پشتیبانی حشد الشعبی برای امدادرسانی به زلزله زدگان سوریه بسیج شدند.

همچنین افغانستان با وجود اینکه خود به شدت درگیر مشکلات و بحران سخت مالی و اقتصادی است، با این حال برای ایفای نقش انسان دوستانه در کمک به زلزله زدگان ترکیه و سوریه، مبلغ ۱۵ میلیون افغانی (حدود ۱۶۷ هزار دلار) را به این امر اختصاص داد و وزارت خارجه طالبان با انتشار بیانیه‌ای نوشت: برمبنای همدردی بشری و اخوت اسلامی، کمک ۱۰ میلیون افغانی (۱۱۱ هزار دلار) به ترکیه و پنج میلیون افغانی (۵۶ هزار دلار) را به سوریه اعلام کرده است.

افزون بر بی اعتنایی غرب به مصائب مردم سوریه، بی توجهی کشورهای عربی نیز بسترساز موج اعتراضی شده است. روزنامه «رأی الیوم» با انتقاد از بی توجهی کشورهای عربی به ارسال کمک‌های بشردوستانه برای مردم زلزله زده سوریه نوشت این کشورها باید در سیاست و رویکرد خصمانه خود در قبال دولت و ملت سوریه بازنگری کنند و با کنار گذاشتن اختلاف‌ها در کنار سوریه که از یازده سال پیش در برابر جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی مقاومت می‌کند، بایستند.

سوریه بیش از یازده سال با جنگ ویرانگری روبه رو است که در ورای آن آمریکا و اسرائیل با حمایت ترکیه و برخی کشورهای عربی و شماری از کشورهای عربی حوزه خلیج (فارس) قرار دارند.

رأی الیوم نوشت: ما از این همه بی توجهی و بی تفاوتی برخی کشورهای عربی در برابر این کشور با اصالت عربی (سوریه) که به کسی حمله نکرد و بزرگترین قربانی تجاوز آمریکا و اسرائیل است، بسیار شگفت زده هستیم، چون پس از وقوع زلزله ویرانگر بامداد روز دوشنبه، کشورهای عربی برای کمک رسانی و اعزام کارشناسان با هدف نجات قربانیان زلزله در ترکیه پل‌های هوایی ایجاد کردند اما برای سوریه هیچ کاری هرچند بسیار بسیار اندک انجام ندادند.

فرجام سخن

در حالی کشورهای غربی دوگانه با مساله زلزله جنوب ترکیه و شمال غرب سوریه برخورد می‌کنند که ادعای حقوق بشری آنها گوش فلک کر کرده است البته این استاندارد دوگانه و سیاست یک بام و دوهوای آنها سال هاست که برای جهان آشکار شده است.

تردیدی وجود ندارد که مردم ترکیه در این زمان به کمک‌های سریع بین المللی نیاز دارند اما به همان اندازه مردم آسیب دیده سوریه هم نیازمند این کمک‌ها هستند. مردم این کشور جنگ زده طی ۱۲ سال درگیر جنگ با تروریست‌های مورد حمایت محور غربی- عبری – عربی هستند و کشور سوریه آسیب‌های فراوانی طی این سال‌ها دیده است.

شعار حقوق بشر و نیز کمک‌های انسانی و بشردوستانه زمانی از حالت ابزار خارج شده و جامه عمل خواهد پوشید که کمک به زلزله زدگان و مردم مصیبت زده جهان به دور از بده بستان های سیاسی انجام گیرد. جهان در این مقطع نباید چشمان خود را بر خروارها خاک که بر پیکر مردم سوریه نشسته و کودکان آن به خاطر همزمانی زلزله و سرما وخیم‌ترین شرایط ممکن را تجربه می‌کنند، ببندد.

کد مطلب 5704077

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    نظرات

    • IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
      4 7
      پاسخ
      غربی ها فقط کافیه باز دم از دفاع از حقوق بشر بزنن اونوقت همین ویدیو ها از مردم بدبخت سوری که زیر آوار گیر افتادن و کسی به دادشون نمیرسه براشون بفرستیم ، شاید منظور از بشر نسل اروپاییه نه کل مردم دنیا
    • محمد عیقرلو IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
      29 10
      پاسخ
      سلام ایا ما باید پاسخ گویی عدم ارسال کمک به سوریه باشیم ؟
      • سعید موسویان فرد IR ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
        7 9
        کسی درباره پاسخ گویی ما و یا شما مطلقا چیزیی ننوشته ، چشمتو باز کن درباره کشور های اروپایی نوشته !!! نوشته امریکا اروپایی ها که زر زره حقوق بشرشون مغز همه رو خورده تبعیض قائل شدن و بشر با بشر براشون فرق داره! از قضا نظرشون دوباره شما و خانواده ات هم مانند سوری هاست
      • سعید موسویان فرد IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
        4 7
        سلام؟ با سلام و بعدش تهمت و ناروا و ظلم و افکار حیوانی ؟ کی آخه از تو پاسخ گویی خواسته کجای این خبر نوشته پاسخ گو کسی باشه؟ فقط نوشته طالبان هم اگه صدهزار دلار به ترکیه کمک کرده پنجاه هزاردلار هم به زلزله زده سوری کمک کرده
      • IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
        3 0
        توکز مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت آدمی
    • IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
      7 4
      پاسخ
      واقعا حرفی برای گفتن نیست. حقیقت همین ست که فرمودین. بیچاره مردم سوریه. مگراینهااینهاانسان نیستند حداقل 4تاکشوراروپایی هم به کمک این بندگان خدابشتابنداگرادعای بشردوستی و...... این چیزهارادارند.
    • NP IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
      6 8
      پاسخ
      این واقعیت رو کشورهای عربی عرب زبان مشترک با ملت سوریه ببینن و انشاالله بقیه کشورهای آسیایی منطقه ای هم هر چه در توان دارند برای کمک ها به سوریه بفرستن تا تو پوز غربی ها زده بشه
    • IN ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
      3 1
      پاسخ
      واقعا!!!
    • IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
      6 2
      پاسخ
      همه چیزسیاسی شده وناتو کمک به هم پیمانانش رادراولویت قرارمیدهد.
    • IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
      5 7
      پاسخ
      اگر ترکیه زلزله نشده بود الان اردوغان لشکر کشی برای اشغال مناطق زلزله زده سوریه رو میکرد
    • ا ب IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
      4 4
      پاسخ
      حقوق بشر غربی حقوق بشر برای اروپایی ها یک ابزار برای سوی استفاده اروپا های جنایتکار
    • IR ۰۱:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
      4 4
      پاسخ
      غربیهاوهم پیمانانشان نیم قرن است که درافغانستان عراق وسوریه به خاطرمنفعت خودشان حمام خون راه انداختن حالا به خاطرهیچ میخواهید کمک کنن برای مردم سوریه
    • رضا IR ۰۳:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
      4 5
      پاسخ
      سلام من از وقتی زلزله اومده همه اش به فکر سوریه بودم تو رسانه ها میدیدم کمک رسانی به اونها واقعا ضعیف بود دلم براشون میسوخت اعصابم خورد میشد چیزی ندارم کمک کنم ولی حاضرم برم تو آواربرداری بهشون کمک کنم
    • بابائی IR ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
      5 9
      پاسخ
      اردوغان جنایتکار از سال 2011 تاکنون مشکلات مردم ترکیه و کشور ترکیه را رها کرده است و متاسفانه از تروریست های داعش و دیگر گروه های تروریستی در سوریه و عراق حمایت می کند شرم آور و تاسف بار است. زلزله در ترکیه همان به خاطر نتیجه انتقام مردم سوریه و عراق در این مدت 13 سال بوده است.
    • TR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
      3 4
      پاسخ
      شما وکیل سوریع هستی؟عربهای ثروتمند کمک کنن.مگر عرب و مسلمان نیستن؟.برو خدا رو شکر کن که تو این به این بزرگی زلزله نیومد وگرنه عربها هم به ما کمک نمیکردن.وای بحال غرب.
    • بابائی IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
      1 3
      پاسخ
      پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۷ شمار جانباختگان زلزله در ترکیه به بیش از ۱۲ هزار نفر رسید/ شمار جانباختگان جنگ در سوریه از سال 2011 تاکنون به بیش از 700 هزار نفر رسید
    • IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
      1 1
      پاسخ
      پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۷ شمار جانباختگان زلزله در ترکیه به بیش از ۱۲ هزار نفر رسید/ شمار جانباختگان جنگ در عراق از سال 2011 تاکنون به بیش از 600 هزار نفر رسید
    • جمشید IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
      2 7
      پاسخ
      سلام ... اون بلایی که ترکیه با حمایت از داعش در حمله به سوریه انجام داد خدا همین بلا رو سر اردغان و مردم ترکیه که چشمان خودشون رو به تجاوز داعش بسته بودند سرشون خالی کرد
    • 13۵138284 IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
      6 2
      پاسخ
      ناکه اونجا نیستیم شما هرچه بنویسید بگویید ما باید باور کنیم،وبگوییم مرگ بر آمریکا ،،،، والسلام
    • بابائی IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
      2 4
      پاسخ
      حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری و سایر گروه های تروریستی از زلزله اخیر در جنوب ترکیه باید درس عبرت بگیرند
    • IR ۱۸:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
      2 6
      پاسخ
      ل ع ن ت به اردوغان و غربی‌ها و اروپایی هاو هرچی یا هرکی که طرفدار اونهاست ،مردم بی گناهن چه ترکیه چه سوریه ولی لعنت خدا به هرکسی که دنبال ظلم به مردمه، انشالله از این حوادث سر خانواده ی اردوغان هم بیاد و ریشه ی همچین آدمایی از رو زمین کنده بشه
    • IR ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
      0 4
      پاسخ
      به خودشون مربوطه به کی کمک کنند
    • IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
      3 1
      پاسخ
      لعنت نفرین بر این حقوق بشری که این حیوان صفت های اروپایی و آمریکای تعریف میکنن بیچاره های سوری زیر آوار دارن جون میدن کسی نیست به دادشون برسه
    • هادی IR ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۱
      4 1
      پاسخ
      سلام اتحادیه اسیاچه غلطی میکنن. نباید تعهد محکم و ضمانت دار از کشورهای عضو بگیر که در ایجور وقت ها بدون توجه به گرایش های سیاسی و بخوان و نخوان ملزم به کمک شوند. اگر خودمان گرفتار نشدیم انشالله روزی کی می خواد مارو یاری کنه؟؟؟؟!!!!
    • بهرام DK ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۱
      0 2
      پاسخ
      عدم کمک رسانی به سوریه دلایلی دارد، ۱، ناهمسویی بشاراسد با بقیه جهان ۲،مهم نبودن سوریه برای بقیه جهان ۳، دوستی با ایران درواقع ملت سوریه کتک حاکمشون رو میخورند.مدیر سایت مرد نیستی منتشر نکنی

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