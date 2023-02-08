خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: با گذشت چند روز از زلزله ۷.۷ ریشتری در مناطق جنوبی ترکیه و شمال سوریه، با تشدید آواربرداری مناطق زلزله‌زده، آمار قربانیان این حادثه غم‌انگیز، هم‌چنان روبه‌‎افزایش است.

شبکه الجزیره بامداد چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه اعلام کرد تعداد جان‌باختگان زلزله سوریه به ۲۳۷۰ نفر و تعداد زخمی‌ها به و تعداد زخمی‌ها ۲۵۴۴ نفر افزایش یافته است.

در ترکیه نیز اوضاع نگران کننده است و «فواد اوکتای» معاون ریاست‌جمهوری این کشور در بروزرسانی آمار قربانیان زلزله در این کشور اعلام کرد تاکنون ۵۸۹۴ نفر جان باخته‌اند و ۳۴۸۱۰ نیز مصدوم شده‌اند.

علی‌رغم آمارهای رسمی در ترکیه و سوریه که به مرور و با تشدید آواربرداری مناطق زلزله‌زده به‌روزرسانی می‌شود، سازمان جهانی بهداشت پیش‌بینی کرده که احتمالاً نزدیک به ۲۰ هزار نفر در زلزله ۷.۷ ریشتری ترکیه و روسیه جان باخته‌اند.

سیل کمک‌های غرب در راه ترکیه و بی اعتنایی به سوریه

باوجود تحت تأثیر قرار گرفتن مردم جنوب ترکیه و شمال سوریه از این زلزله مرگبار و ضرورت کمک‌رسانی جهانی به هر دو این کشورها، اما متأسفانه بار دیگر استاندارد دوگانه غربی خودنمایی کرد؛ استانداردی که پیشتر خود را در ارتباط با مسائل حقوق بشری، تروریسم و پناهندگی نشان داده بود و اینک کمک به زلزله زدگان به آن افزوده شد.

پس از وقوع زلزله، اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از جمله سوئد و فنلاند بیش از یک هزار و ۴۰۰ امدادگر خدمات اضطراری را برای کمک و مقابله با عواقب زمین‌لرزه‌های مرگبار به ترکیه اعزام کردند و این ائتلاف نظامی سه شنبه شب ۱۸ بهمن ماه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای امدادگر و واکنش اضطراری از بیش از ۲۰ متحد و شریک ناتو از جمله فنلاند و سوئد هستند.

در بیانیه ناتو آمده بود که کمک‌های این پیمان به ترکیه شامل انواع مختلفی از اقدامات پشتیبانی از جمله تیم‌های نجات با سگ‌های نجات، آتش نشانان و تیم‌های مهندسی سازه، پرسنل و تجهیزات پزشکی و کارشناسان زلزله است.

این کمک‌های انسانی تا جایی ادامه یافت که رئیس مرکز مدیریت حوادث اضطراری ترکیه (آفاد) اعلام کرد ۶۵ کشور جهان در حال ارسال کمک به این کشور هستند.

وی شمار نیروهای اعزامی از خارج برای امدادرسانی به زلزله زدگان ترکیه را ۱۶ هزار و ۴۰۰ نفر نیروی آماده و آموزش دیده ذکر کرده و گفته که تهیه سرپناه برای زلزله زدگان در اولویت قرار گرفته و تاکنون حدود ۶۵ هزار چادر و بیش از ۳۰۰ هزار پتو و سایر اقلام از جمله بخاری به مناطق حادثه دیده ارسال شده است.

چشمان بسته غرب بر مرگ هزاران سوری

در حالی کمک‌های بیش از ۶۵ کشور جهان به ترکیه سرازیر شده که بنا بر گفته رئیس سازمان هواپیمایی سوریه فقط ۴ هواپیما حامل کمک‌های بشردوستانه از طرف ایران، امارات متحده عربی، روسیه و هند به همراه ۲ هواپیما از طرف عراق به سوریه اعزام شده اند.

متعاقباً عراق و افغانستان هم به این شمار اضافه شدند تا در مجموع، یاری رسان ها به زلزله زدگان سوری به ۶ کشور افزایش یابند؛ دو کشوری که از سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ با اشغال آمریکا سخت‌ترین شرایط اقتصادی- معیشتی و امنیتی را تجربه می‌کنند.

دولت عراق با ده‌ها تن مواد غذایی و دارویی، ارسال ۲۰۰ محموله و اعزام ۱۵۰ نیروی فوریت پزشکی به کمک مردم زلزله زده دو کشور سوریه و ترکیه شتافت و در همین حال یگان‌های مهندسی و پشتیبانی حشد الشعبی برای امدادرسانی به زلزله زدگان سوریه بسیج شدند.

همچنین افغانستان با وجود اینکه خود به شدت درگیر مشکلات و بحران سخت مالی و اقتصادی است، با این حال برای ایفای نقش انسان دوستانه در کمک به زلزله زدگان ترکیه و سوریه، مبلغ ۱۵ میلیون افغانی (حدود ۱۶۷ هزار دلار) را به این امر اختصاص داد و وزارت خارجه طالبان با انتشار بیانیه‌ای نوشت: برمبنای همدردی بشری و اخوت اسلامی، کمک ۱۰ میلیون افغانی (۱۱۱ هزار دلار) به ترکیه و پنج میلیون افغانی (۵۶ هزار دلار) را به سوریه اعلام کرده است.

افزون بر بی اعتنایی غرب به مصائب مردم سوریه، بی توجهی کشورهای عربی نیز بسترساز موج اعتراضی شده است. روزنامه «رأی الیوم» با انتقاد از بی توجهی کشورهای عربی به ارسال کمک‌های بشردوستانه برای مردم زلزله زده سوریه نوشت این کشورها باید در سیاست و رویکرد خصمانه خود در قبال دولت و ملت سوریه بازنگری کنند و با کنار گذاشتن اختلاف‌ها در کنار سوریه که از یازده سال پیش در برابر جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی مقاومت می‌کند، بایستند.

سوریه بیش از یازده سال با جنگ ویرانگری روبه رو است که در ورای آن آمریکا و اسرائیل با حمایت ترکیه و برخی کشورهای عربی و شماری از کشورهای عربی حوزه خلیج (فارس) قرار دارند.

رأی الیوم نوشت: ما از این همه بی توجهی و بی تفاوتی برخی کشورهای عربی در برابر این کشور با اصالت عربی (سوریه) که به کسی حمله نکرد و بزرگترین قربانی تجاوز آمریکا و اسرائیل است، بسیار شگفت زده هستیم، چون پس از وقوع زلزله ویرانگر بامداد روز دوشنبه، کشورهای عربی برای کمک رسانی و اعزام کارشناسان با هدف نجات قربانیان زلزله در ترکیه پل‌های هوایی ایجاد کردند اما برای سوریه هیچ کاری هرچند بسیار بسیار اندک انجام ندادند.

فرجام سخن

در حالی کشورهای غربی دوگانه با مساله زلزله جنوب ترکیه و شمال غرب سوریه برخورد می‌کنند که ادعای حقوق بشری آنها گوش فلک کر کرده است البته این استاندارد دوگانه و سیاست یک بام و دوهوای آنها سال هاست که برای جهان آشکار شده است.

تردیدی وجود ندارد که مردم ترکیه در این زمان به کمک‌های سریع بین المللی نیاز دارند اما به همان اندازه مردم آسیب دیده سوریه هم نیازمند این کمک‌ها هستند. مردم این کشور جنگ زده طی ۱۲ سال درگیر جنگ با تروریست‌های مورد حمایت محور غربی- عبری – عربی هستند و کشور سوریه آسیب‌های فراوانی طی این سال‌ها دیده است.

شعار حقوق بشر و نیز کمک‌های انسانی و بشردوستانه زمانی از حالت ابزار خارج شده و جامه عمل خواهد پوشید که کمک به زلزله زدگان و مردم مصیبت زده جهان به دور از بده بستان های سیاسی انجام گیرد. جهان در این مقطع نباید چشمان خود را بر خروارها خاک که بر پیکر مردم سوریه نشسته و کودکان آن به خاطر همزمانی زلزله و سرما وخیم‌ترین شرایط ممکن را تجربه می‌کنند، ببندد.