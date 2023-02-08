آتش سوزی در بندر اسکندرون ترکیه ادامه دارد+ فیلم و تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی آر تی،تصاویری که امروز چهارشنبه از بندر اسکندرون ترکیه منتشر شده نشان می دهد که آتش سوزی کانتینرها در این بندر که پس از وقوع زلزله در روز دوشنبه آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.

بنابراین گزارش، همچنان تلاش ها برای اطفای حریق گسترده که در پی سقوط کانتینرها حین زلزله اخیر رخ داده، همچنان ادامه دارد.

در جریان زلزله اخیر ترکیه به ویژه در شهر قهرمان ماراش، آتش سوزی گسترده ای در بندر اسکندرون رخ داد. این آتش سوزی که از کانتینرها شروع شده بود در طول شب در کل بندر ادامه داشت.

دود ناشی از این آتش سوزی شدید از بسیاری از نقاط شهر اسکندرون قابل مشاهده است.

در شرایط کنونی نیروهای امدادی و اطفای حریق همچنان برای خدمه برای مهار شعله های آتش به کار خود ادامه می دهند. کشتی نجات گارد ساحلی نیز از این عملیات اطفای حریق پشتیبانی می کند.