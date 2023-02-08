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۱۹ بهمن ۱۴۰۱، ۱۷:۰۶

با یورش به یک مخفیگاه رخ داد؛

کشته شدن ۱۲ جنگجوی جنبش طالبان پاکستان توسط اسلام آباد

کشته شدن ۱۲ جنگجوی جنبش طالبان پاکستان توسط اسلام آباد

رسانه ها از کشته شدن ۱۲ جنگجوی جنبش طالبان پاکستان توسط اسلام آباد با یورش به مخفیگاه آن ها خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، رسانه‌ های پاکستانی گزارش داده‌ اند که نیروهای ارتش این کشور با یورش به یک مخفیگاه جنبش طالبان پاکستان (تحریک طالبان، تی‌ تی‌ پی)، ۱۲ جنگجوی این گروه را کشته‌ اند.

این رسانه‌ ها ، به نقل از بیانیه ارتش پاکستان گزارش دادند که این مخفیگاه در امتداد خط «دیورند» قرار داشت.

در بیانیه ارتش پاکستان در مورد تلفات اسلام آباد در جریان درگیری با جنگجویان تی‌ تی‌ پی‌ تا کنون گزارشی رسانه ای نشده است.

این در حالیست که محمدعلی گنداپور، مقام پلیس پاکستان چندی پیش با اشاره به کشته شدن ۲ فرمانده شبه‌ نظامیان جنبش طالبان پاکستان (تحریک طالبان) در شمال غربی این کشور، گفت که آنها در ارتباط با کشته شدن ۵ افسر پلیس و همچنین حملات به پاسگاه‌ های بازرسی تحت تعقیب بودند.

بر اساس گزارش‌ ها، دولت پاکستان برای این دو فرمانده تحریک طالبان، ۷هزار و ۲۵۹ دلار جایزه تعیین کرده بود.

این عملیات چند روز پس از حمله انتحاری به مسجدی در پیشاور انجام شده بود.

در جریان این حمله انتحاری ۱۰۱ نفر کشته و دست کم ۲۲۵ تن زخمی شدند. این حمله، در فهرست مرگبارترین حملات صورت گرفته در چند سال اخیر در این منطقه پرتنش قرار گرفت. جنبش طالبان پاکستان نوامبر ۲۰۲۲، توافق آتش‌بس با دولت اسلام آباد را نقض کرد.

کد مطلب 5704333

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