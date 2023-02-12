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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۲۴

عملیات انتحاری در پاکستان/ ۲۶ نفر کشته و زخمی شدند

عملیات انتحاری در پاکستان/ ۲۶ نفر کشته و زخمی شدند

رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند در پی یک عملیات انتحاری در مناطق شمالی این کشور، شماری کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند بر اثر انفجار یک عامل انتحاری در منطقه قبیله‌ای ایالت وزیرستان شمالی، دست‌کم ۴ سرباز کشته و ۲۲ نفر دیگر از جمله ۱۵ کارمند شرکت نفت نیز زخمی شدند.

پلیس پاکستان درباره جزئیات این حمله تروریستی اعلام کرد: عامل انتحاری که سوار بر یک سه‌چرخه پر از مواد منفجره بود، به خودروی حامل نیروهای امنیتی برخورد کرد که در حال محافظت و اسکورت کارکنان شرکت نفت بودند.

به نوشته اکونومیست تایمز، کارکنان شرکت نفت پس از ساعات کاری، تحت تدابیر شدید امنیتی در حال بازگشت به محل استراحت خود بودند که عامل انتحاری به یکی از خودروهای نیروهای امنیتی برخورد کرد.

کد مطلب 5707188
محسن وفایی

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    نظرات

    • محمد IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
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      خدا شفا بده

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