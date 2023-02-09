هزار و ۲۵۲ پروژه طی دهه فجر در خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح پنج شنبه در دیدار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: در دهه فجر سال جاری هزار و ۲۵۲ پروژه در خراسان جنوبی افتتاح شده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این پروژه‌ها با اعتبار پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی افتتاح شده است، بیان کرد: از این تعداد هزار و ۱۱۶ پروژه افتتاحی و ۱۳۶ پروژه نیز عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

قناعت ادامه داد: افتتاح ۹ گلخانه در مجتمع گلخانه‌ای در محمدیه شهرستان خوسف، آغاز عملیات اجرایی مجتمع فرآوری مواد نسوز و کلنگ زنی بیمارستان تأمین اجتماعی قاین و شرکت در شورای اداری با محوریت اشتغال از برنامه‌های سفر وزیر تعاون به خراسان جنوبی است.

آیت الله سید علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: مسئولان رده بالا در دولت سیزدهم کار و تلاش شبانه روزی مستمر دارند.

وی با اشاره به اینکه همه این فعالیت‌ها جهاد در راه خدا محسوب می‌شود، بیان‌کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مسائل و مشکلات مردم ارتباط مستقیم دارد و از این جهت اهمیت آن ویژه است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه ایران شرایط خاص و استعدادهای انسانی فوق‌العاده ای دارد، یادآور شد: باید به گونه‌ای کار و تلاش کنیم که زمینه رضایت خدا و مردم جامعه فراهم شود.