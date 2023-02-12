مربیان استقلال و پرسپولیس دست از حاشیه بردارند/ احساس خطر کردند

غلامرضا فتح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، و در خصوص وضعیت استقلال در هفته‌های اخیر لیگ برتر گفت: آبی‌ها در هفته های اخیر نتایج قابل قبولی کسب کردند و توانستند به سه برد پیاپی در لیگ دست پیدا کرده و از لحاظ روحی و روانی در شرایط خوب و در جدول هم خود را به دو تیم سپاهان و پرسپولیس برسانند. آبی‌ها منتظر یک لغزش از دو تیم اول و دوم جدول هستند تا از آنها سبقت گرفته و امیدهایشان برای قهرمانی بیشتر شود.

وی در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی برای استقلال رخ داده که این تیم در هفته‌های اخیر نمایش قابل قبولی داشته و تمامی امتیازات را کسب کرده، گفت: در طول هفته‌های گذشته بارها از ساپینتو در مورد نبود یک ترکیب ثابت انتقاد می‌شد، فکر می‌کنم این انتقادها کارساز بوده و چند هفته‌ای شاهدیم آبی‌ها با یک ترکیب تقریباً ثابت به میدان می‌روند مگر اینکه محرومیت و مصدومیت بازیکنی جابجا شود همین مساله باعث شده بازیکنان شناخت خوبی از یکدیگر درک مقابل نسبت به هم پیدا کنند و کاملاً بر بازی سوارند و بارها حریف را دچار خطر می‌کنند. راز دوم موفقیت آبی پوشان در هفته‌های اخیر یکدلی و هماهنگی است که بین تیم به وجود آمده. همه دست به دست هم داده اند تا بتوانند همانند فصل گذشته یک بار دیگر جام را بالای سر ببرند اگر چه با وجود سپاهان و پرسپولیس کار سختی در پیش دارند اما می‌توانند امیدوار به اتفاقات فوتبالی باشند.

فتح آبادی در پاسخ به این پرسش که استقلال در سه بازی ۱۰ گل به ثمر رسانده، ارزیابی شما از این اتفاق چیست گفت: خوشحالم فوتبال ما دوباره پرگل شده است. در دور رفت کاملاً شاهد فقر گلزنی بودیم و این به فوتبال ما ضربه زیادی زده است اما با شروع نیم فصل دوم تقریباً شاهد بازی‌های پرگل هستیم. استقلال یکی از تیم‌هایی است که تا چند هفته گذشته پرگل‌ترین بازی‌ها را داشته و اعتقاد دارم مهاجمان و خط هافبک استقلال به یک هماهنگی لازم رسیده اند که می‌توانند هر حریفی را با سه، چهار گل شکست دهند.

کارشناس فوتبال در مورد دیدار روز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه استقلال برابر پیکان تهران گفت: پیکان همیشه برای استقلال یک تیم سرسخت بوده است، این تیم تقریباً دفاعی بازی می‌کند و این حالت تدافعی پیکان می‌تواند برای استقلال دردسرساز شود. کادر فنی آبی پوشان می‌داند گرفتن سه امتیاز مقابل پیکان یعنی ماندن در کورس قهرمانی بنابراین تلاش خود را خواهد کرد تا با یک آنالیز قوی راه رسیدن به دروازه پیکان را پیدا کند ضمن اینکه عیار مهاجمان استقلال هم در این دیدار مشخص خواهد شد تیمی که تدافعی کار می‌کند کار را برای مهاجمان سخت کرده و باید ببینیم بازیکنانی چون قائدی، محبی، مطهری چگونه از لایه‌های دفاعی پیکان عبور خواهند کرد.

فتح آبادی در مورد شرایط این روزهای پرسپولیس هم گفت: پرسپولیس در دو هفته گذشته ۵ امتیاز را از دست داد، آنها برابر فولاد شکست خوردند و مقابل آلومینیوم اراک به مساوی رسیدند اما توانستند در آبادان صنعت نفت را شکست داده و سه امتیاز را از آن خود کنند. این تیم همچنان هم امتیاز با سپاهان و سه امتیاز بیشتر از استقلال در رده دوم جدول قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با این شرایط پرسپولیس هم خطر را احساس می‌کند، یک اشتباه باعث خواهد شد تا آنها از قهرمانی دور شوند. یحیی گل محمدی باید تمام تمرکزش روی موفقیت پرسپولیس باشد. از صحبت‌های حاشیه‌ای پرهیز کند و تمام فکر و ذکر او تمرین و مسابقه برابر حریفان باشد تا بتواند با بردهای پیاپی به قهرمانی دست پیدا کند.

کارشناس فوتبال در خصوص دیدار روز دوشنبه ۲۴ بهمن پرسپولیس برابر هوادار تهران گفت: هوادار یک تیم جوان و پرانگیزه است. بازی‌های خوبی از خود ارائه می‌کند. پرسپولیس اگر می‌خواهد به قهرمانی برسد باید هوادار را هم از پیش رو بردارد، سرخ پوشان نفرات خوبی دارند ضمن اینکه دیاباته هم تقریباً به شرایط خوبی رسیده و پایش به گلزنی باز شده و حالا باید ببینیم او در مقابل خط دفاع هوادار چگونه ظاهر خواهد شد.

فتح آبادی در پایان خاطرنشان کرد: پرسپولیس و استقلال ویترین فوتبال ایران هستند. نگاه‌های ویژه ای به آنهاست، هواداران انتظار قهرمانی از این دو تیم دارند. بنابراین لازم است سرمربیان دو تیم که متأسفانه از ابتدای لیگ تا امروز چندین بار وارد مسائل حاشیه‌ای شدند دست از این کار برداشته و تمرکزشان برای موفقیت تیم‌هایشان باشد زیرا با شرایطی که وجود دارد تنها دلخوشی هواداران آنها قهرمان شدن این دو تیم است پس باید خودشان به تیم شأن ضربه نزنند و با آرامش و به دور از حواشی به دنبال رسیدن به قهرمانی باشند.