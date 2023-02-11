شمار قربانیان از ۴ هزار نفر گذشت/ آوارگی ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع غیر رسمی شمار جان باختگان زلزله شدید ۷.۷ ریشتری در سوریه را بیش از ۴۰۰۰ نفر اعلام کرده و عنوان کردند با توجه به زیر آوار ماندن بسیاری از اجساد، قربانیانی این بلای طبیعی از ۶ هزار نفر هم بیشتر می‌شود.

سازمان موسوم به دیده بان حقوق بشر که در مناطق شمال سوریه فعالیت می‌کند، در این باره با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: شمار جان باختگان زلزله ویرانگر در سوریه به ۴ هزار و ۱۳۹ نفر رسیده و پیش بینی می‌شود با توجه به ادامه عملیات امداد و نجات، آمار کشته شدگان تا ۶ هزار نفر نیز افزایش یابد.

این در حالی است که منابع رسمی تاکنون جان باختن بیش از ۳۵۰۰ سوری در زلزله مناطق شمالی این کشور را تأیید کرده اند.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور آوارگان نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: زلزله شدید سوریه باعث آوارگی ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مردم سوریه شده و این در حالی است که این کشور با بحران‌های متعددی مواجه است.