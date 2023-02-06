۳۷۰۳ نفر در ترکیه و ۸۱۲ نفر در سوریه جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، شمار تلفات، قربانیان و میزان خسارات زلزله شدیدی که بامداد دوشنبه ترکیه و سوریه را لرزاند همچنان رو به افزایش است.

منابع خبری به نقل از مقامات ترکیه و مدیریت حوادث غیرمترقبه این کشور از افزایش شمار جانباختگان زلزله در ترکیه به ۲۹۲۱ نفر خبر دادند. شمار مجروحان در ترکیه نیز تا کنون بیش از ۱۵ هزار و ۸۳۴ نفر اعلام شده است.

گفته می‌شود که تا کنون ۶۲۱۷ ساختمان درپی زلزله شدید ۷.۷ ریشتری در ترکیه تخریب شده است.

وزارت بهداشت سوریه نیز از افزایش شمار جانباختگان زلزله در این کشور به ۷۴۶ نفر و مجروحان به ۱۴۴۸ نفر خبر داد. در همین حال، شبکه خبری الجزیره از افزایش شمار جانباختگان زلزله در سوریه به ۱۴۴۴ و مجروحان به ۳۵۳۱ نفر خبر داد.

افزایش شمار جانباختگان زلزله در ترکیه

ترکیه از افزایش شمار تلفات زلزله مرگبار بامداد دوشنبه در این کشور خبر داد.

اداره بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه ترکیه بامداد سه شنبه اعلام کرد که شمار جانباختگان این زلزله به ۲ هزار و ۹۲۱ نفر و زخمی‌ها به ۱۵ هزار و ۸۳۴ نفر افزایش یافته است.

پادشاه سعودی به اردوغان تسلیت گفت

سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی با ارسال پیامی به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، حادثه زلزله در این کشور را تسلیت گفت.

ملک سلمان در این پیام حادثه زلزله در ترکیه را تسلیت گفت و با مردم این کشور ابراز همدردی کرد و برای مجروحان طلب شفای عاجل نمود.

«محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان هم پیش از این در گفتگوی تلفنی با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه، با زلزله زندگان این کشور ابراز همدردی کرده بود.

دیدار نماینده سوریه در سازمان ملل با گوترش

بسام صباغ نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد در دیدار با آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان، حمایت از تلاش‌های دمشق برای مواجهه با پیامدهای زلزله ویرانگر در این کشور را مورد بحث قرار داد.

صباغ در این دیدار پیام فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه درباره اقدامات دولت این کشور در چارچوب تحرک فوری برای مقابله با پیامدهای زلزله را به گوترش منتقل کرد.

از سوی دیگر، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز این حادثه را به دولت و ملت سوریه تسلیت گفت و مجدداً بر پایبندی این سازمان به انجام تمام اقدامات برای کمک به سوریه جهت پشت سر گذاشتن این فاجعه انسانی تاکید کرد.

بسام صباغ نیز بر آمادگی سوریه برای هماهنگی با سازمان ملل متحد جهت ارائه کمک‌های بشردوستانه به تمام مردم سوریه در سراسر این کشور تاکید کرد.

پل هوایی عراق برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به ترکیه و سوریه

وزارت امور خارجه عراق از دستور نخست وزیر این کشور برای تشکیل ستاد بحران و ایجاد پل هوایی به منظور انتقال کمک‌های بشردوستانه به ترکیه و سوریه درپی زلزله شدید بامداد دوشنبه خبر داد.

در بیانیه وزارت امور خارجه عراق آمده است که با دستور مستقیم محمد شیاع السودانی رئیس هیات وزیران این کشور، ستاد بحران به ریاست فواد حسین معاون هیات وزیران و وزیر امور خارجه عراق تشکیل یافت.

این بیانیه می‌افزاید که السودانی دستور انتقال فوری کمک‌های لجستیک به سوریه و ترکیه را صادر کرده است.

وزارت امور خارجه عراق این کمک‌ها را در راستای کاهش درد و رنج مردم سوریه و ترکیه درپی زلزله ویرانگری که بامداد دوشنبه روی داد، عنوان کرد.

افزایش جانباختگان زلزله در ترکیه به ۲۳۷۹ نفر / برجاماندن ۱۴۴۸۳ زخمی

معاون رئیس جمهور ترکیه از افزایش تلفات زلزله شدید در این کشور به ۲۳۷۹ کشته و ۱۴ هزار و ۴۸۳ زخمی خبر داد.

این مقام ترکیه‌ای در عین حال گفت که تا کنون ۷ هزار و ۸۴۰ نفر از زیر آوار نجات یافته‌اند.

معاون رئیس جمهور ترکیه همچنین افزود که ۵۲ هزار نفر از زلزله زدگان در مراکز اسکان و پناهگاهی سکونت دارند.

وی همچنین از وارد آمدن خسارت به برخی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی درپی این زلزله خبر داد.

ارسال کمک‌های ایران به زلزله زدگان در سوریه

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) بامداد سه شنبه از ارسال هواپیمای کمک رسانی ایران به این کشور که حامل ۴۵ تن کمک‌های امدادی برای زلزله زدگان است، خبر داد.

سانا گزارش داد که هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه ایران وارد فرودگاه بین المللی دمشق شد.

وقوع پس لرزه در ترکیه و لرزش سوریه

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) بامداد سه شنبه از وقوع پس لرزه‌ای خبر داد که ساکنان حلب و حمص آن را احساس کردند.

مرکز این زمین لرزه شهر «کهرمان مرعش» در جنوب ترکیه اعلام شده است که ساکنان حلب و حمص نیز آن را احساس کردند.

مرکز لرزه نگاری ترکیه قدرت این زمین لرزه را که در جنوب شرقی این کشور به وقوع پیوست، ۵.۴ در مقیاس ریشتر اعلام کرد.

یونیسف: هزاران کودک در خطر هستند

صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که در پی زلزله شدید بامداد دوشنبه در سوریه و ترکیه، هزاران کودک در معرض خطر هستند.

یونیسف با بیان اینکه زلزله‌ها موجب تخریب هزاران منزل و آواره شدن هزاران خانواده شده است، افزود که کودکان با توجه به سرما با خطر بیشتری مواجه هستند.

بایدن تلفنی با اردوغان گفتگو کرد

خبرگزاری آناتولی شامگاه دوشنبه از گفتگوی تلفنی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خبر داد.

بایدن در این گفتگوی تلفنی جان باختن شماری از شهروندان ترکیه‌ای در این زلزله را تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی بهبودی کرد.

هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره افزایش تلفات زلزله

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که تلفات زلزله شدید در ترکیه و سوریه ممکن است دست کم به ۸ برابر آمار کنونی برسد.

پیام تسلیت اسماعیل هنیه

اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با ارسال پیامی به بشار اسد رئیس جمهور سوریه، حادثه زلزله در این کشور را تسلیت گفت و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کرد.

رئیس دفتر سیاسی حماس در این پیام بر همبستگی ملت فلسطین با مردم سوریه تاکید کرد.



چهارمین زلزله در ترکیه / زمین‌لرزه ۵.۶ ریشتری مناطق مرکزی را لرزاند

مرکز لرزه نگاری مدیترانه اروپا (EMSC) امروز سه‌شنبه اعلام کرد که دقایقی پیش زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۶ ریشتر مناطق مرکزی ترکیه را لرزاند.

زلزله جدید در عمق ۲ کیلومتری رخ داده است.

دیروز دوشنبه پس از زلزله مهیب ۷.۷ ریشتری در مناطق جنوبی ترکیه و شمال سوریه، دو زلزله به بزرگی ۷.۵ ریشتر و ۶.۷ ریشتر مناطق مختلف ترکیه را لرزاند.

افزایش شمار قربانیان زلزله سوریه؛ ۷۶۹ نفر جان باختند

وزارت بهداشت سوریه دقایقی پیش با صدور بیانیه‌ای از افزایش شمار قربانیان زلزله ۷.۷ ریشتری در این کشور خبر داد.

شمار جان باختگان زلزله در سوریه در استان‌های حلب، لاذقیه، حماه، حومه ادلب و طرطوس به ۷۶۹ نفر و شمار مصدومان به ۱۴۴۸ نفر رسیده است.

وزارت بهداشت سوریه اعلام کرده است که این آمار غیر نهایی است و امکان افزایش آن وجود دارد.

زلزله جنوب قزاقستان را هم لرزاند

شبکه ایستگاه‌های لرزه‌نگاری وزارت اورژانس قزاقستان از وقوع زمین‌لرزه ای در ساعت ۸:۴۷ صبح امروز (به وقت محلی) و به بزرگی ۴.۷ ریشتر در جنوب این کشور و در مرز چین خبر داد.

مرکز این زمین لرزه در ۳۷۵ کیلومتری شمال شرق آلماتی (پایتخت قزاقستان) و در عمق ۱۵ کیلومتری واقع شده است.

ترکیه: تعداد قربانیان زلزله به ۳۳۸۱ نفر افزایش یافت

مدیریت مرکز حوادث اضطراری ترکیه (آفاد) در تازه‌ترین به‌روزرسانی آمار قربانیان زلزله مهیب روز دوشنبه اعلام کرد:

تعداد جانباختگان به ۳۳۸۱ نفر و مصدومان به ۲۱ هزار نفر افزایش یافته است.

هشت فلسطینی در بین جان باختگان زلزله در سوریه

منابع فلسطینی گزارش دادند که در جریان زلزله شدید ۷.۷ ریشتری شمال سوریه، تاکنون هشت فلسطینی جان باخته‌اند.

براساس اعلام وزارت بهداشت سوریه تاکنون در زلزله این کشور ۷۶۹ نفر جان باخته و ۱۴۴۸ نفر دیگر مصدوم شده‌اند.

تصاویری از ریزش ساختمان‌های بلندمرتبه در زلزله ترکیه







تصاویری دهشتناک از زلزله ۷.۷ ریشتری در ترکیه











