هشدار سطح زرد هواشناسی برای کرمانشاه/برف و باران در راه است

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانهای بارشی از امروز (یکشنبه) تا صبح دوشنبه جو منطقه را تحت تأثیر گرفته و سبب بارش باران و برف همراه با وزش باد، به ویژه در نیمه شرقی و نواحی شمالی استان کرمانشاه خواهد شد.
وی افزود: بارش علاوه بر گردنهها و نواحی سردسیر، در برخی مناطق معتدل نیز به تدریج به شکل برف مشاهده خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس آخرین دادههای هواشناسی در صبح دوشنبه شرایط جوی برای تشکیل مه به خصوص در نواحی مرطوب و کوهستانی فراهم خواهد بود.
وی ادامه داد: بر اساس شرایط موجود و اطلاعات برداشت شده از نقشههای هواشناسی برای استان کرمانشاه طی روز یکشنبه تا اوایل روز دوشنبه هشدار سطح زرد هواشناسی اعلام میشود.
دولتشاهی مخاطره این هشدار هواشناسی را بارش برف، باران و مه اعلام کرد و گفت: همه مناطق استان کرمانشاه به ویژه نیمه شرقی و نواحی شمالی، شامل شهرستانهای سنقر و کلیایی، کنگاور، صحنه، هرسین، روانسر، جوانرود، پاوه، گواور و کرمانشاه بیشتر با این مخاطره سر و کار دارند.
وی خاطرنشان کرد: لغزندگی جادهها، کاهش دید و کندی در تردد وسائط نقلیه به خصوص در گردنههای برفگیر، احتمال راهبندان و لغو پرواز از اثرات بارشها میتواند باشد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با توصیه به هم استانیها، گفت: احتیاط در رانندگی، پرهیز از سفرهای غیر ضرور، پرهیز یا احتیاط در کوهنوردی، همراه داشتن تجهیزات زمستانی و سوخت کافی هنگام سفر، پاکسازی کانالها و آبراههها، آمادگی ادارات و ارگانهای امدادی، مدیریت مصرف حاملهای انرژی، اطلاع رسانی به موقع از طریق رسانهها و سایر اقدامات پیشگیرانه از نکاتی است که باید به آنها توجه شود.
نظر شما