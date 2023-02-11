هدفگذاری افزایش شرکت های فناور به ۱٠٠ واحد در استان انجام شد

محسن فرزین در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برنامه ریزی برای زیر چتر حمایتی قرار دادن و رشد تعداد شرکت‌های فناور و دانش بنیان با پوشش پارک علم و فناوری انجام شده است.

فرزین تصریح کرد: بر همین اساس افزایش تعداد واحدها از ۵٠ به ۸٠ شرکت و واحد فناور انجام شده است.

وی افزود: برنامه ما رساندن این تعداد شرکت به ۱٠٠ واحد است.

فرزین با تاکید بر اینکه شناسایی استعدادها، واحدهای توانمند و شرکت‌ها با پرزنت طبق قانون انجام می‌شود، ابراز داشت: رساندن ۱۴ شرکت دانش بنیان فعلی به ۲٠ شرکت در آینده نزدیک در برنامه‌ها گنجانده شد.

رئیس پارک علم و فناوری استان گفت: ظرفیت مشاوره‌ای در سطوح مختلف نیز در پارک عملیاتی شده است.