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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۰:۲۰

رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

هدفگذاری افزایش شرکت های فناور به ۱٠٠ واحد در استان انجام شد

هدفگذاری افزایش شرکت های فناور به ۱٠٠ واحد در استان انجام شد

یاسوج_ رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد از هدفگذاری افزایش شرکت‌های دانش بنیان و فناور به ۱٠٠ واحد در استان خبر داد.

محسن فرزین در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برنامه ریزی برای زیر چتر حمایتی قرار دادن و رشد تعداد شرکت‌های فناور و دانش بنیان با پوشش پارک علم و فناوری انجام شده است.

فرزین تصریح کرد: بر همین اساس افزایش تعداد واحدها از ۵٠ به ۸٠ شرکت و واحد فناور انجام شده است.

وی افزود: برنامه ما رساندن این تعداد شرکت به ۱٠٠ واحد است.

فرزین با تاکید بر اینکه شناسایی استعدادها، واحدهای توانمند و شرکت‌ها با پرزنت طبق قانون انجام می‌شود، ابراز داشت: رساندن ۱۴ شرکت دانش بنیان فعلی به ۲٠ شرکت در آینده نزدیک در برنامه‌ها گنجانده شد.

رئیس پارک علم و فناوری استان گفت: ظرفیت مشاوره‌ای در سطوح مختلف نیز در پارک عملیاتی شده است.

کد مطلب 5707074

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