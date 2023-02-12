به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح یکشنبه در بازدید از مراحل احداث و راه اندازی سایت همراه در روستای لاورده از توابع شهرستان کنگان اظهار داشت: با احداث سایت جدید، روستای لاورده با جمعیت ۷۱ خانوار و ۲ روستای دیگر نیز تحت پوشش قرار می‌گیرد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر افزود: روستاهای اقماری، روستای لاورگل از توابع شهرستان کنگان با جمعیت ۴۲ خانوار و روستای شصت پیچ هستند.

سملیان اظهار کرد: سایت همراه لاورده با تکنولوژی 4G توسط شرکت ایرانسل طراحی در حال اجرا است و هزینه اجرای این سایت‌ها از محل طرح خدمات اجباری روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) تأمین شده است.

وی بیان کرد: ایجاد زیرساخت‌های فنی مورد نیاز و استفاده از رسانه‌های نوین ارتباطی در روستاها، منجر به توسعه کسب و کارها و ایجاد اشتغال جدید می‌شود.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر افزود: این اداره کل به عنوان بررسی کننده طرح‌های حوزه فاوا در اشتغال پایدار روستایی و عشایری، از این محل، به کسب و کارهای روستایی در حوزه فاوا و دفاتر خدمات ict روستایی تسهیلاتی اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: متقاضیان دریافت این تسهیلات می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سامانه کارا مراجعه کنند.