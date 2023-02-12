به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ساداتی‌نژاد شنبه شب در آیین افتتاح بسته بندی و فرآوری انواع میگو، فیله و انواع گوشت ماهی و سردخانه ثابت زیر صفر، ضمن‌گرامی‌داشت ایام الله دهه مبارک فجر و با تقدیر و تشکر از نگاه ویژه‌ی استاندار هرمزگان به بخش کشاورزی، کل پروژه هایی که در حوزه کشاورزی امروز در میناب کلنگ‌زنی و به بهره برداری رسید ۱۳۸ پروژه با اعتباری بالغ با ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

ساداتی‌نژاد بیان کرد: حمایت بی نظیر مدیریت استانداری هرمزگان و در رأس آنها استاندار از طرح‌های حوزه کشاورزی در این استان باعث شده که رتبه اول جذب اعتبارات استانی در این بخش به خود اختصاص دهند.

وی افزود: پروژه های خوبی در بخش بسته بندی ماهی و میگو، در بخش گلخانه‌ای و آبیاری نوین امروز در شهرستان میناب به بهره برداری رسید.

ساداتی‌نژاد تصریح کرد: یکی از ظرفیت‌های خوب در این استان پرورش ماهی در قفس است که دولت به این موضوع نگاه ویژه ای نیز دارد بخصوص در بخش ساماندهی صیادان که می توانیم از ظرفیت ماهی در قفس استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا کار خوبی در استان شروع کرده و با قراردادی که با تولید کنندگان پرورش ماهی در قفس انجام داده یک قرار داد پایدار است.

وی با تاکید به صیادان و مردم گفت: صیادان و مردم در قالب اتحادیه از این ظرفیت قرارداد خاتم‌الانبیا استفاده کنند و در کنار آن قرارگاه خاتم‌الانبیا هم بتواند که تولید قراردادی را زمینه پایداری در منطقه برای پرورش دهندگان ماهی ایجاد کند.

وی افزود: ما هم در وزارتخانه تمام تلاش می کنیم که در تولید بچه ماهی در قفس به منظور کاهش هزینه پرورش دهندگان به آنها کمک کنیم.

ساداتی‌نژاد تصریح کرد: با وجود اینکه این منطقه قطب امنیت غذایی کشور هم محسوب می‌شوند و نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور هم دارد.