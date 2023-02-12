غلامرضا شعبانی بهار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست مشترک روسای فدراسیون های ورزشی با وزیر ورزش که هفته گذشته به میزبانی یزد برگزار شد، گفت: در این نشست متوجه شدم که همه فدراسیون ها تا به امروز ۸۰ درصد بودجه خود را از وزارت ورزش دریافت کرده اند در حالیکه میزان تخصیصی به فدراسیون تیروکمان ۶۰ درصد است.

وی ادامه داد: این در حالی است که ما از ۵ ماه پیش با مربی کره ای آغاز به همکاری کرده ایم و طی این مدت هم به صورت شبانه روز برگزارکننده اردوی آماده سازی بوده ایم. پیش از اردوهای تمرینی با حجم زیادی از برنامه های مربوط به نیم سال نخست تقویم فدراسیون مواجه بودیم که همگی اجرا شده اند. گذر از این دوران با میزبان تخصیصی که داشته ایم، فدراسیون را از به لحاظ مالی با شرایط دشواری روبرو کرده است به خصوص که بخشی از بودجه صرف پرداخت بدهی شده اتس.

رئیس فدراسیون تیروکمان در این زمینه تصریح کرد: این فدراسیون بابت سال ۹۰ بدهی به میزان ۳ میلیارد تومان داشت که مردادماه قوه قضائیه این میزبان بدهی را از حساب فدراسیون برداشت کرد. یعنی در مجموع از ابتدای سال تاکنون کل گردش مالی فدراسیون که صرف امور این فدراسیون شده، ۴ میلیارد تومان بوده است آنهم در این شرایط اقتصادی.

شعبانی بهار با انتقاد از بودجه کمتری که نسبت به سایر فدراسیون ها به تیروکمان اختصاص داده شده است، خاطرنشان کر: در همان نشست مشترک روسای فدراسیون ها با وزیر ورزش شخصا با معاونان وزارت ورزش (پولادگر و فیروزی) در این زمینه صحبت کردم و این قول را گرفتم که طی همین هفته اصلاحات لازم در رابطه با بودجه فدراسیون صورت گرفته و حداقل از حیث میزان پرداختی ما را برابر با دیگر فدراسیون کنند به خصوص با اعزامی که در پیش داریم.

وی که پیش از این اعزام کمانداران به مرحله نخست کاپ آسیا (اسفندماه - تایوان) را منوط به دریافت اعتبارات لازم از وزارت ورزش کرده بود، تصریح کرد: البته با مساعدت و دستور ویژه وزیر ورزش مقرر شده تا هزینه بلیت رفت و برگشت با کمک معاون اداری و مالی و شرکت قهرمان سیر تامین شود. این موضوع کمک خیلی بزرگی برای اعزام خواهد بود. به هر حال امروز هر اعزام به طور میانگین ۲ میلیارد تومان هزینه دارد. با وجود کمک وزارت ورزش در تهیه بلیت اما بازهم به نیاز است که بودجه لازم و باقی مانده را دریافت کنیم.

رئیس فدراسیون تیروکمان تاکید کرد: بودجه اعزامی از وزارت ورزش نمی خواهیم. فقط می خواهیم حداقل سقف پرداختی به دیگر فدراسیون ها را برای ما هم لحاظ کنند به خصوص با در نظر گرفتن مربی خارجی که در اختیار گرفته ایم. فدراسیون ماهانه ۷ هزار دلار به این مربی کره ای پرداخت می کند. اردوی تمرینی در تهران، کیش و بندر ماهشهر که تا کنون در برنامه تیم ملی بوده است هم هزینه های خاص خود را داشته است. این اردوها با حضور کامل کمانداران در هر دو بخش ریکرو و کامپوند برگزار شده است.

وی یادآور شد: پنج ماه به صورت مستمر پیگیر اردوی تمرینی بوده ایم به قصد حضور در کاپ آسیا اما بازهم می گویم که اکر اعتبارات لازم تخصیص داده نشود از حیث حضور در این رقابت ها شرمنده کمانداران خواهیم شد.

شعبانی بهار همچنین در مورد دلیل اختلاف ۲۰ درصدی در تخصیص اعتبارات به فدراسیون تیروکمان نسبت به دیگر فدراسیون ها گفت: بودجه فدراسیون تیروکمان به صورت صد درصدی از محل تبصره ۱۴ است در صورتیکه درست این است که ۷۰ - ۶۰ درصد اعتبارات مان از این تبصره باشد و مابقی از محل اعتبارات وزارت ورزش تامین شود. این مسئله ای اس که باید اصلاح لازم در مورد آن صورت بگیرد.