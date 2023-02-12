تعیین مناطق معین برای کمک به مناطق پربارش در صورت بروز مشکل

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نظری در حاشیه بازدید از عملیات برف روبی در مناطق پربارش پایتخت با بیان اینکه امروز و در پی آغاز بارش برف در برخی مناطق نیروهای ما با آمادگی بیشتر و قوی‌تر نسبت به پنجشنبه در سطح مناطق حضور دارند، گفت: قطعاً حضور به موقع نیروها در مدیریت بهتر شرایط بسیار مؤثر خواهد بود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران تأکید کرد: نیروها باید پیش از شروع بارش برف در نقاط حادثه خیز و ترافیک‌زای ناشی از برف، حاضر شوند که بر اساس هماهنگی‌های ایجاد شده، این اتفاق افتاده و قطعاً هم‌افزایی افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه باید نسبت به اهداف، نیروی انسانی و تجهیزات متناسبی را در نظر بگیریم، گفت: با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی برای بارش سنگین امروز، باید آمادگی بیشتری داشته باشیم که در همین راستا به ستاد خدمات شهری دستور داده شد که مناطق را پشتیبانی کند و اگر نیاز به کمک مناطق همجوار بود، کمک به مناطق بالادست انجام خواهد شد. به طوری که مناطق معین مشخص شده تا در صورت بروز مشکل احتمالی بتوانند به منظور تسهیل تردد و برف‌روبی عملیات لازم را انجام دهند.

نظری با اشاره به سخنان مطرح شده در خصوص هدررفت هزینه میلیاردی در برف‌روبی اخیر، تأکید کرد: امکانات ما ماشین آلات هستند که در سطح مناطق فعالند و نیروی انسانی نیز در میدان فعال هستند. دپوی شن هم در نقاط مشخص شده انجام شده است.

وی گفت: امیدواریم امروز شرایط تردد برای شهروندان مناسب‌تر باشد. هم اکنون در نواحی که آسیب‌شناسی شده پیش بینی‌های لازم صورت گرفته و همکاران من از ساعاتی پیش در آماده باش هستند. بنده نیز با حضور میدانی برای اخذ تصمیمات لازم در سطح مناطقی که احتمال بارش بیشتر است، در خدمت شهروندان هستم