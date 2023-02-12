عبدالحسین گرشاسبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه‌های متعددی در حوزه آبخیزداری و منابع طبیعی در استان بوشهر در دست اجرا داریم که تلاش می‌شود در سریع‌ترین زمان و با بالاترین کیفیت به نتیجه برسند.

وی کنترل رسوب و کاهش خسارات ناشی از سیلاب را از مهمترین اهداف اجرای طرح‌های آبخیزداری عنوان کرد و ادامه داد: حفاظت از آب و خاک، جلوگیری از فرسایش و بهبود شرایط زیست محیطی از دیگر مزایای این طرح‌ها است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر افزود: کاهش خسارات ناشی از خشکسالی و تغذیه سفره‌های زیرزمینی، بهبود اشتغال و ارتقای سطح درآمد روستاییان و آبخیزنشینان از دیگر اهداف این طرح‌ها است.

وی تصریح کرد: اجرای چنین طرح‌هایی موجب بالا بردن ارزش تفرجگاهی مناطق زیرپوشش و حفظ، احیا و بازسازی معادن تخریب شده می‌شود که در استان با جدیت دنبال می‌شود.

گرشاسبی ادامه داد: در دهه فجر امسال چهار پروژه در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری در استان افتتاح شد که شامل بند خاکی در حوزه آبخیز حوزه دره گپ گناوه، بند سنگ ملاتی در حوزه سد باغان جم، بند سنگی ملاتی در بخش ارم دشتستان و اجرای ۱۶۵ هکتار هلالی آبگیر در دشتی است.